AKO SE VAKCINIŠEMO MOŽEMO DA SPREČIMO NOVI SOJ I VRATIMO SE NORMALNOM ŽIVOTU ZA NEKOLIKO MESECI: Dr Ivanuša: Sada imamo novu nadu

Važno je da se građani što pre vakcinišu, kaže šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji dr Marjan Ivanuša i dodaje da je pitanje vremena kada će se novi soj virusa korona, koji se brže širi među ljudima, pojaviti i u Srbiji i koji može dovesti do pogoršanja epidemiološke sitacije.

On je rekao da je trenutna epidemiološka situacija puno bolja nego što je bila u decembru prošle godine, ali da je još uvek veliki broj novozaraženih na dnevnom nivou i da pacijenti još uvek umiru.

- Treba se i dalje pridržavati mera- maska, distanca, higijena. Sada imamo i novu nadu a to je vakcina. Nadam se da ćemo za nekoliko meseci da se vratimo polako normalnom životu - kaže Ivanuša.

Navodi da je vakcinacija bitna sve dok ima ljudi koji su osetljivi na virus, a osetljivi su svi koji nisu preboleli kovid 19 ili nisu vakcinisani.

- Virus se brzo širi među ljudima koji su osetljivi. Naročito ako pomislimo na novi soj virusa koji se lakše šire među ljudima nego osnovni tip virusa. To znači da možemo imati težu epidemiološku situaciju od onih koje smo videli do sada - istakao je on.

Pojašnjava da vakcina sprečava zarazu, odnosno bolest, a da su sve vakcine protiv virusa korona koje su dobile sertifikate potvrđeno efikasne i bezbedne.

Upitan da li je važno kojom će se vakcinom građani vakcinisati, pošto su u Srbiji na raspolaganju trenutno tri cepiva, Ivanuša je rekao da mogu da se opredele za bilo koju vakcinu koju je odobrila Agencija za lekove Srbije i da je najvažnije da se vakcinišu.

- Stav SZO je jasan - treba da se koriste samo vakcine koje su efikasne i bezbedne. Za vakcine koje se koriste u Srbiji njihovu je privremenu upotrebu dozvolila Agencija za lekove. Za ALIMS znamo da je snažna agencija i da se u njene odluke možemo pouzdati. Ja ne vidim neke velike razlike između vakcina. Ljudi mogu da se odluče za jednu ili za drugu. Najbitnije je da se vakcinišu - naveo je on.

Prva istraživanja koja su rađena vezano za mutacije virusa korona pokazuju, kaže Ivanuša, da su vakcine koje su u upotrebi delotvorne i protiv novog soja virusa.

Pojašnjava da će se mutacije događati i ubuduće te da se mora pratiti situacija i da se vidi da li efikasnost ostaje ili su potrebne manje promene u vakcini.

- Tako da to još ne znamo, ali za te viruse koji trenutno cirkulišu vakcine su efikasne - pojašnjava šef Kancelarije SZO u Srbiji.

Upitan da li je dobar tempo masovne vakcinacije u Srbiji, on je rekao da jeste i da ukoliko se dnevno bude vakcinisalo po 30.000 ljudi, računajući dve doze vakcina, to znači da bi za šest meseci u Srbiji moglo da bude vakcinsano tri miliona ljudi.

- Vakcinacija je zahtevan logistički proces. To nije tako jednostavno naročito ako se paralelno koriste tri različite vakcine koje imaju različite uslove skladištenja. Organizacija vakcinacije je jedan deo, a drugi je interesovanje ljudi koje je dobro - naveo je on.

Na pitanje kada se mogu očekivati vakcine preko COVAX programa, Ivanuša kaže da taj program radi "punom parom" i da oni očekuju da do kraja marta preko te inicijative bude distribuirano državama oko 150 miliona doza vakcina.

- Onda do kraja juna očekujemo da bude distribuirano ukupno više od 600 miliona doza, a do kraja ove godine više od dve milijarde doza. I COVAX se susreće sa istim problemima kao i svaka pojedinačna država, da vakcina nema dovoljno na raspolaganju i da je veliko interesovanje i velika potražnja za vakcinama - pojašnjava on.

Neke države, objašnjava, imaju sklopljene bilateralne ugovore sa proizvođačima vakcina za količine koje su prevelike za te zemlje i neće biti u stanju da ih potroše.

- Očekujemo da će te države, a neke to već i rade, ustupiti određene količine vakcina ili COVAX-u ili drugim državama preko različitih bilateralnih sporazuma - naveo je on.

Podseća da je EU odlučila da pomogne u nabavci vakcina državama na Zapadnom Balkanu i da su za to obezbedili 70 miliona evra.

