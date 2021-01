AKO STE PRIMILI PRVU DOZU VAKCINE, OVO MORATE DA ZNATE: Virusolog Milanko Šekler objašnjava kako da se ponašate NEMA OPUŠTANJA

BEOGRAD - Virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Кraljevo Milanko Šekler izjavio je danas da osoba koja je primila prvu dozu vakcine treba da se ponaša kao i ranije, kao da nije primila vakcinu – da nosi masku, održava distancu."

Znači, nema nikakvog razloga za opuštanje, sve dok ne primi drugu dozu vakcine i dok ne prođu još dve nedelje, moraju da se pridržavaju apslutno svih mera, kao da se ništa nije desilo. Tek nakon dve nedelje od druge doze imuni sistem je dostigao onaj nivo zaštite da vi možete da kažete: sad sam zaštićen, u smislu da se nećete teško razboleti", rekao je Šekler, za Radio televiziju Srbije (RTS).

Kako je naglasio, "vakcina ne može da vam garantuje da nećete uopšte da se razbolite, ona vam samo garantuje da je vaš život sada zaštićen i da ne možete da dobijete neki teži oblik i budete životno ugroženi".

Na pitanje da li je virus oslabio, navodi da je on istog inteziteta, ali da je epidemija oslabila.

Кada je reč o novom britanskom soju koronavirusa, za koji se tvrdi da se brže širi i izaziva veću smrtnost, Šekler kaže da se se zna da se lakše prenosi, ali ne i to da stvara teže kliničke slike.

"Može samo da se kaže da se nesumnjivo lakše prenosi pri čemu se krenulo sa paušalnom procenom da se prenosi 70 odsto lakše, pa je to korigovano od zvaničnih organa Velike Britanije da se prenosi od 30 do 50 odsto, ali opet je to neka procena koja se zasniva na terenskim odnosno praktičnim podacima, a tu uvek postoji opasnost da se pogreši. Što se tiče kliničke slike, tu nema promena - ne izaziva teže, a ne izaziva ni lakše, za sada izgleda isto", objasnio je Šekler.

Na pitanje da li je izolacijom žene koja je došla iz Londona, a kod koje je izolovana britanska varijanta mutiranog koronavirusa sprečeno širenje novog soja virusa, on je naveo da je ta osoba je "igrom slučaja pronađena".

"Veliko je pitanje da li negde postoji još neka osoba koja nije pronađena zato što se ne sekvinciraju svi uzorci. Znači taj uzorak je izabran za sekvencioniranje igrom slučaja, pa je pronadjen. To ne znači da smo pronašli sve, zato da biste pronašli sve potrebno je da sekvencionirate sve koje su pozitivni, a to je tehnički nemoguće", zaključio je Šekler.

