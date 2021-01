ZORAN JE VAKCINISAO VRH SRBIJE! Laborant iz Torlaka postao poznat preko noći: Javljaju mi se nepoznati ljudi i pitaju za cepivo

Ime i prezime - Zoran Vučković (53). Verovatno vam ništa ne znači. Kad se zagledate u sliku biće vam poznat lik.

On je medicinski laborant u Odseku za imunologiju i bakteriologiju Instituta "Torlak". Prvi zdravstveni radnik koji je dao nekom vakcinu protiv korona virusa u Srbiji i vakcinisao prvu osobu protiv ove pošasti u našoj zemlji - premijerku Srbije Anu Brnabić. Oni su probili led...

Vučković je 24. decembra 2020. godine, kad je počela vakcinacija protiv kovida u Srbiji, aplikovao prvu dozu američko-nemačke Fajzer-Biontek vakcine.

- Desilo se tako da ja dam prvu vakcinu. Bila je to Fajzerova. Inače sam i ranijih godina radio imunizacije. Institut "Torlak" ima dugogodišnje iskustvo što se tiče imunizacije. Mi smo i proizvođači i uvoznici vakcina i distributeri. U ovoj priči sa koronom smo još od marta meseca prošle godine od kada radimo obrađivanje uzoraka koji stižu sa terena, testiranja i sada, na kraju, vakcinaciju. Sve ovo je za nas normalno. Ništa nam nije strano - podseća Vučković.

Profesionalac u svom poslu sa dugogodišnjim iskustvom. Trenutno za smenski rad ne zna. Svakog dana osim nedeljom od 8 sati ujutro pa dok ne aplikuje poslednju vakcinu je na Institutu "Torlak". Bez obzira na to koliko je vakcina dao priznaje da mu nije bilo svejedno kada je vakcinisao premijerku Anu Brnabić

- Ne bude čoveku sasvim svejedno kad takvim ljudima daje vakcinu. Ali, ja sam u svom poslu profesionalac tako da zaista nije bilo nikakvih problema. I premijerka je jedna sasvim normalna osoba. I u davanju vakcine nisam pravio razliku kod nje ili kod doktora Kona i ministara - priča Vučković.

Pored premijerke, Vučković je istog dana vakcinisao i ministarku Dariju Kisić Tepavčević, epidemiologa Predraga Kona, kasnije su na red došli i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, pokrajinski sekretar Zoran Gojković, ministar Aleksandar Vulin, ministar Ivica Dačić, državni sekretar Mirsad Đerlek...

Priznaje da nikada u životu nije vakcinisao ovako poznate i bitne ljude i da mu je drago zbog toga:

- Nikada nisam dao ovoliko vakcina poznatim osobama koliko sam sada. Ovo je prvi put da vakcinišem poznate osobe. Od premijerke, ministra do glumaca... I, naravno, drago mi je što sam dao tako važnim ljudima vakcinu.

Javljaju mu se i oni koji ga znaju i oni koji ga ne znaju

Ne misli da je postao zvezda, ali je svestan da ga ljudi sada prepoznaju. Ima i onih koji mu traže da se vakcinišu:

- Za sebe ne mogu da kažem da sam zvezda, ali sam svestan publiciteta koji sam stekao. Javljaju mi se sada i oni koji me znaju i koji me ne znaju. Pitaju da ih vakcinišem...

Zoran, kao i njegove kolege, vakciniše i sve ostale građane. Imaju pomoći kolega iz domova zdravlja kad zatreba.

- Počnem ujutro od 8 sati pa dok se ne završi poslednja vakcina. Nema pravila, nema koliko je sati. Jedino nedeljom nema vakcinacije... Sada se ne gleda na radno vreme. Jednostavno, za taj poziv smo se odlučili - priča Vučković.

Zoran je otkrio i detalje vakcinacije.

- Vakcinacija je bezbolna. Niko mi se nije žalio da ga je nešto bolelo. Igle su tanke i oštre. Ja to polako dajem. Čak kažu: "Da li ste vi to već dali?". Ljudi kad dođu, prvo ih doktor ispita da li imaju neke probleme. Uglavnom pitaju da li su izabrali pravu vakcinu. Ja kažem, imamo sreće, zaista, što imamo sve tri vakcine. Ne znam ko time može da se pohvali. Mi smo mala zemlja, nismo Nemačka, Švajcarska, a imamo tri vakcine, tako da je to velika stvar. Ljudi imaju mogućnost izbora, što je u današanje vreme veliki luksuz. Koja god vakcina da se primi, nećete pogrešiti. Samo je bitno da se stvori imuni odgovor, da se stvore antitela, da zaustavimo ovu pošast koja se zove korona -kaže Vučković.

Procedura davanja vakcina Svaka od tri vakcine koja je prisutna u Srbiji ima svoj način pripreme i upotrebe. - Sinforam je najjednostavnija i jednodozna vakcina. Bitno je da ne bude hladna i da se promeša. Fajzer je jedina vakcina koja se rastvara. Od momenta rastvaranja njen rok trajanja je šest sati. Dok se ne rastvori drži se na temperaturi u zamrzivaču na minus 80 stepeni. To je poseban režim koji nemaju sve kuće. Onog momenta kad se vakcina izvadi sa minus 80 može da stoji u frižideru do 5 dana. Od momenta kad se izvadi iz frižidera nerastvorena može da stoji samo dva sata, ali mi vodimo računa da se ne baci nijedna vakcina. Rastvorena može da stoji šest sati. Sputnjik V vakcina od momenta otapanja može da stoji samo dva sata. U roku od dva sata vakcina mora da se da. I Fajzer i Sputnjik V vakcina su višedozne, a kineska je jednodozna. Jedna bočica jedna vakcina. Zato je ona najkomfornija što se tiče davanja i nema rastvaranja. Ni Sputnjik V se na rastvara - objašnjava Zoran.

S obzirom na to da je u Srbiji već prisutan britanski soj korona virusa postavlja se pitanje da li postojeće vakcine pomažu. Zoran kaže da bi odgovor na to pitanje trebalo da nam daju lekari i objašnjava da će sigurno značiti i na taj soj ako steknemo imunitet na ovaj "stari".

- Poenta priče je da se što više ljudi imunizuje i da što veći broj ljudi primi vakcinu - izričit je Vučković.

Sve su to vakcine, kako kaže Vučković, napravljene za široku populaciju, za veliki broj ljudi i prema njegovom mišljenju bilo koja da se primi je benefit.

- Do koje god vakcine došli, primite je i na razmišljajte uopšte. Ne postoji bolja alternativa od vakcine. Šta se dešava kad je primite? Danas posle podne i sutra popodne može da vas boli ruka tu gde ste je primili. To je sasvim normalno i to znači da ste na neki način odgovorili na vakcinu. I tek popodne može da se javi temperatura. Pitaju me ljudi da li smem da pijem pošto sam primio vakcinu. To ne. Alkohol u svakom slučaju treba da se izbegava, a pogotovo dan, dva, tri nakon vakcinacije. Normalno se hranite, normalno se ponašajte... Ne morate tog dana, ako vežbate, da idete u teretanu, da se natežete da ne biste natezali mišić u koji ste primili vakcinu. Jedino je to što se preporučuje. Normalno idete na posao. Ljudi me pitaju da li treba da idu na bolovanje. Na bolovanje se ne ide zbog primanja vakcine, ne samo ove, nego nijedne. Ima ljudi i koji se plaše, to su oni koji su alergični na penicilin, ali alergija na penicilin nije kontraindikacija za primanje vakcine - kaže Zoran.

Ima doza za revakcinaciju Vučković objašnjava da je jako bitno da ljudi poštuju dan za revakcinaciju i napominje da se još nije desilo da neko nije došao po drugu dozu. - Revakcinacija je na 21 dan od prve doze. Može da bude klizno dan-dva, ali je važno da građani dođu. Svaka vakcina je jako bitna. Nijedna vakcina ne sme da se izgubi. Pri otapanju ta vakcina mora da se potroši, zato je bitno da se dođe taj dan kad imate revakcinu, da se ne bi preklapali. Jer, ta vakcina koju nismo potrošili, a čuvali smo je za vas, onda moramo da je uskladimo za druge, a sve to je organizacija... Dakle, svakog ko je primio prvu dozu, čuva se i druga, ne treba ljudi da se plaše, da ih neće biti za revakcinaciju - objašnjava Vučković.

Još se nije vakcinisao, jer je imao korona virus, ali hoće.

- Imao sam pre dva meseca koronu, imam antitela, čekam da mi malo spadnu, pa ću se vakcinisati. Ta vakcina će mi doći kao buster doza, pa ću imati još veća anatitela, biću još zaštićeniji - kaže Zoran.

