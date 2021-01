LIDER LSV NAPUSTIO STUDIO USRED JUTARNJEG! Pogledajte, Čanak ustao i otišao zbog Bokana, neće da bude u istoj emisiji sa njim!

BEOGRAD - Lider LSV Nenad Čanak jutros je gostujući na TV u jutarnjem programu govorio o prisluškivanju a posle uključenja Dragoslava Bokana, koji je putem Skajpa govorio o slučaju Mike Aleksića i Milene Radulović, ustao i napustio studio.

1 / 8 Foto: TV Happy Printscreen

- Prvo, nije mi jasno otkud ovaj čovek ovde? Niste mi rekli da ćemo razmenjivati misli, da smo mi neke strane u svemu tome, rekli ste da ćemo pričati o raznim temama... Mene je ova gadarija ispunila užasom toliko da uopšte neću da komentarišem, neka o tome govori sud i to me već ispunjava gnevom a ove ličnosti kakve imate podsećaju me na devedesete - rekao Čanak u studiju TV Happy gde je gostovao u jutarnjem programu.

foto: TV Happy Printscreen

- Evo vam te ličnosti! Hvala, ja u ovome neću da učestvujem... Hvala i toliko od mene - rekao je Čanak, ustao i napustio studio posle Bokanovog uključenja na temu slučaja Mike Aleksića.

Čanak je prethodno u jutarnjem govorio o prisluškivanju te otkrio da si u ono vreme - devedesetih, mogao da budeš na merama najviše četiri godine i posle toga ili se podiže optužnica ili se skida sa mera.

- Ja sam tada živeo sam! Zašto su me prisluškivali? Za svaki slučaj - rekao je Čanak uz osmeh ispričavši potom šta mu se lično tada sve događalo.

foto: HAPPY TV printscreen

- Živeo sam sam devedesetih, dođem iz prodavnice sa bakalukom, uđem u kuhinju i vidim sve četiri ringle usijane, ali isključene... Pa dođem kući a zavese sve pomerene u stranu da se vidi kroz prozor pa se misliš jel to zbog snajperiste... Pa kad sam dobio sina dođem sa njegovom majkom iz šetnje i ona da nahrani dete i otvori ormarić a u njemu ničega i ona doživi nervni slom... Ja je dovedem kod majke i vratim se, otvorim ormarić i on pun... Ideja je bila da vam se uđe u glavu, da se stvori paranoja, uznemiravanje telefonom, pretnje, fizički napad na ulici... pa hapšenje a bio sam hapšen dvadesetak puta pa više nisam ni brojao.... - kaže Čanak dodajući da mu se dešavalo da ustane i šljap - voda! Ventil odvrnut i stoji na stolu i sve se to događalo dok sam spavao.

foto: TV Happy Printscreen

- Događalo mi se i da dođem kući i nemam nijedan punjač za mobilni - kaže Čanak dodajući da Srbija ima dugu tradiciju prisluškivanja i praćenja.

On je u jutarnjem govorio o prisluškivanju ubijenog premijera dr Zorana Đinđića a na temu Dijane Hrkalović i prisluškivanja kaže da o tom slučaju ne zna mnogo ali da ne sumnja da je predsednik Aleksandar Vučić bio prisluškivan i da je to veliki problem kada služba prisluškuje predsednika.

Ustao i otišao: Voditeljka Jovana Jeremić šokirana foto: Happy TV Printscreen

- Đinđić je i ubijen tako što je čovek iz njegovog šireg obezbeđenja javio da je on krenuo od kuće - kazao je Čanak dodajući da tu nema šale i da mu nije jasno zašto je u slučaju predsednika Vučića zakazala kontraobaveštajna služba.

