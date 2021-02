RUSKA VAKCINA OBEZBEĐUJE IMUNITET NAJMANJE 2 GODINE! Pokazala skoro istu epidemiološku efikasnost među svim grupama

Nedavno je u Srbiju stigao avion sa 40.000 doza ove ruske vakcine. Tada je stiglo 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2 kojima će biti vakcinisani građani Srboije.

On je na konferenciji za novinare rekao da je na osnovu istraživanja utvrđeno da vakcina neće pružiti zaštitu od nekoliko meseci ili godinu dana, već najmanje dve godine ili čak i više.

Kako je pojasnio, to će se još dalje utvrditi istraživanjem i istakao da je platforma adenovirusa, na kojoj se zasniva Sputnjik Ve, još jednom pokazala svoje buduće perspektive, pouzdanost i sigurnost. Takođe, on je kazao i da je vakcina skoro pojednako efikasna u različitim starosnim grupama. - Jedno od glavnih dostignuća postignutih u trećoj fazi testiranja je da je vakcina pokazala skoro istu epidemiološku efikasnost među svim grupama - rekao je on.

Jedan od najstarijih i najuglednijih medicinskih časopisa objavio je rezultate treće faze istraživanja vakcine Sputnjik Ve po kojima je vakcina bezbedna i efikasna. Kako je navedeno, Sputnjik Ve je pokazao izuzetne rezultate u pogledu efikasnosti, imuniteta i bezbednosti.

- Efikasnost Sputnjika Ve protiv virusa kovid-19 prijavljena je na 91,6 odsto. Analiza je obuhvatila podatke 19.866 dobrovoljaca, koji su primili i prvu i drugu dozu vakcine ili placeba na završnoj kontrolnoj tački od 78 potvrđenih slučajeva korona virusa. Efikasnost u starijoj grupi od 2.144 dobrovoljca starijih od 60 godina bila je 91,8 odsto i nije se statistički razlikovala od grupe od 18 do 60 godina - navodi se u saopštenju Fonda. Takođe, ustanovljeno je da je više od 98 odsto volontera razvilo humoralni imuni odgovor, a 100 odsto ćelijski imuni odgovor.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir