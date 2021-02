MONGOLAC I PRVI ČOVEK BELOG BLATA ZA ISTIM STOLOM: Rešićemo sve probleme i vratiti se u harmoniju po kojoj ceo svet zna naše selo

Došlo je do dogovora, Foto: Ustupljena fotografija

Belo Blato, banatsko selo koje važi za oličenje multinacionalnosti i tolerancije, poslednjih dana bilo je u žiži javnosti.

Naime, Bulat Šagzin, čovek iz Mongolije koji sa porodicom živi u ovom selu tvrdi da je njegova ćerka trpela diskriminaciju u školi koja se zove "Bratstvo jedinstvo".

On je za medije izneo svoju verziju priče, koju je između ostalog izneo i na svom Fejsbuk nalogu. On je i za medije pričao da su druga deca iz škole napadala njegovu ćerku, da su je vređali, tukli i zaključavali u toalet, što je on u jednom trenutku nazvao čak i rasizmom.

O drugoj strani priče pisao je i Kurir, i tom prilikom je za nas govorila direktorka škole "Bratstvo jedinstvo", Nada Ludoški i Miroslav Markuš, predsednik MZ Belo Blato, kao i sa meštanima tog sela.

Bulat je govorio da će da ode iz sela, zamerio se mnogima na mrežama, a potom statuse brisao... Sukob je hvatao maha iz dana u dan, a onda je sada izgleda iznenada - došlo do pomirenja.

Miroslav Markuš, predsednik MZ Belo Blato na mrežama je objavio zajedničku objavu sa Bulatom Šagzinom, gde su napisali da se verovatno vidi svetlo na kraju tunela.

- Nakon katarze, kroz koju smo prolazili ovih dana, gospodin Bulat i predsednik MZ Markuš Miroslav,“ seli su za sto“ sa iskrenom željom da se ovaj slučaj harmonizuje i da se određeni problemi, koji su bili u žiži ovog događaja, potpuno usmere ka insitucijama sistema.

- To je i put kojim treba ići, a za tako nešto nije nikad kasno. Nijedno društvo danas nije bez problema, samim tim i pojedinci, ali je važno iznaći načine da se harmonizacije bilo kakav konflikt u interesu svih.

U očekivanju takvog epiloga, pozdrav svima, Bulat Šagzin i Miroslav Markuš, u Belom Blatu, dana 4.2. 2021. godine.

Nakon toga, i sam Bulat se oglasio na svom Fejsbuku napisavši da mu je mnogo žao što je privukao neprijatnu pažnju na Belo Blato.

Ko se ovakvom epilogu mogao nadati?

(Kurir.rs / Suzana Trajković)

Kurir