MNOGI OD 5. JULA NEĆE PROĆI TEHNIČKI PREGLED: Vozači masovno sa automobila skidali ove delove, a sada će zbog toga imati PROBLEM

Kada 5. jula stupi u potpunosti na snagu Pravilnik o tehničkom pregledu vozila, problem zbog nepropisne količine izduvnih gasova imaće samo vlasnici vozila bez katalizatora ili DPF filtera.

Predsednik Nacionalne asocijacije tehničkih pregleda Vladimir Marinković očekuje da ćemo se svi brzo prilagoditi novim propisima kao u slučaju skidanja neatestiranih kuka, zatamnjenih stakala ili ksenon farova.

Podsećanja radi, pooštreni Pravilnik o tehničkim pregledima stupio je na snagu 5. jula 2018. godine od kada, recimo, vozila ne mogu više na "neviđeno" da prođu kontrolu ispravnosti već moraju da se fotografišu prilikom tehničkog pregleda.

Ipak, taj pravilnik ostavio je vremenski period od tri godine i linijama tehničkog pregleda i vlasnicima vozila da se u potpunosti prilagode svim novim pravilima. Za vlasnike linija tehničkog pregleda to znači da u skladu sa propisima opreme radne prostorije dok je vlasnicima vozila taj rok dat, pre svega, kako bi regulisali emisiju izduvnih gasova, što je prepoznato kao problem kod mnogih automobila.

Marinković ističe da vlasnici vozila ne bi trebalo da gledaju na tehnički pregled od 5. jula kao na bauk.

- Svakako da će imati problem oni koji su skidali katalizatore jer se to tretira kao neovlašćena prepravka vozila. Sve što se traži jeste da vozilo zadovoljava svoje proizvođačke norme. Svako vozilo ima različitu normu. Recimo, za „jugo“ važi ista norma za izduvne gasove kao krajem osamdesetih godina, a to je 4,5 procenata ugljen-monoksida u izduvnom gasu. Isto tako euro dva vozila imaju svoju normu, kao i euro tri, euro četiri i ostali – naglašava Marinković.

Kako kaže, slične reakcije u javnosti su bile i kada je propisano da automobili ne smeju da imaju zatamnjena stakla ili kada je regulisana ugradnja ksenon farova i kuke.

- Isto su mnogi negodovali pa su se na kraju svi navikli. Nema ni ekološkog ni ekonomskog opravdanja za skidanje katalizatora. Mnogi su skidali katalizator jer ih je to koštalo, recimo, 20 evra umesto da plate 90 evra za ugradnju drugog katalizatora. A pritom, majstor im kaže može da ide automobil i bez katalizatora. Pa može da ide, ali zato vam je zbog nedostatka katalizatora poremećena mešavina goriva i vozilo vam troši više. Tako da na tom skidanju katalizatora uopšte niste uštedeli – objašnjava Marinković.

On dodaje da svi koji su do sada relativno redovno održavali automobil neće imati problema da prođu tehnički pregled i nakon 5. jula.

Poseban problem kod dizel vozila na tehničkim pregledima od 5. jula biće DPF ili filteri partikularnih čestica koji takođe služe za prečišćavanje izduvnih gasova. Naime, mnogi vlasnici zbog visokih cena zamene skidaju DPF, a nije neuobičajeno da automobili iz uvoza stignu bez njega. Razlog nije samo kvar, već i to što ga pojedinci skidaju da bi zaradili prodajući keramiku i vredne metale iz njega.

Da će od 5. jula početi kontrola izduvnih gasova na tehničkim pregledima zna se već skoro tri godine, ali po starom srpskom običaju svi čekaju „minut do 12“ da počnu da se prilagođavaju promenama.

Tako od oko 1.000 linija tehničkog pregleda, koliko ih ima u Srbiji, 350 njih su dobile ili su u procesu dobijanja rešenja za rad po novim propisima, dok se očekuje da do 5. jula barem još 150 linija aplicira za tu licencu.

S druge strane, od 2,5 miliona vozila u našoj zemlji procena je da više od 100.000 neće proći novi, pooštreni tehnički pregled zbog problema sa izduvnim gasovima.

Marinković ističe da pojedine linije tehničkog pregleda već dve godine rade u potpunosti po novim propisima.

- Prva rešenja za rad počela su da se izdaju već početkom 2019. godine. Linije tehničkog pregleda koje se nisu do sada prijavile za rad po novom pravilniku imaju mogućnost da to učine do 5. jula ove godine. Ako to ne učine, moraće da zatvore firmu – naglašava Marinković.

Hipotetički, linije tehničkog pregleda koje apliciraju za rad po novom pravilniku mogu da nastave sa radom i nakon 5. jula i ako im do tada MUP nije izdao rešenje.

- MUP je odredio rok od 180 dana nakon 5. jula da prekontroliše sve linije tehničkog pregleda koje su aplicirale da rade po novim propisima. To znači da one linije tehničkog pregleda koje podnesu zahtev, recimo, 4. jula, moći će da rade sve dok im ne dođe MUP i prekontroliše da li ispunjavaju sve uslove po novom pravilniku – navodi Marinković i podvlači kako je procena da je potrebno oko 700 linija tehničkog pregleda da bi sva vozila u Srbiji bila istestirana tokom jedne godine.

