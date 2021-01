NOVA PRAVILA ZA VOZAČE: Od sutra hiljade vozila konačno mogu da se REGISTRUJU, ali 100.000 vozila neće proći TEHNIČKI od 5. jula!

S druge strane, više od 100.000 vozila neće moći da prođe tehnički pregled i registruje se kada 5. jula ove godine prestane tolerancija na nepropisnu količinu izduvnih gasova. Dakle, 2021. godina mogla bi da reši jedan problem, ali i da donese drugu nevolju za znatno veći broj vlasnika vozila.

Od početka prošle godine, tačnije 18. januara vlasnici vozila koji su imali nečitljiv broj motora ili šasije nisu nigde mogli da isprave tu falinku jer nijedan tehnički pregled nije od tog datuma radio utiskivanje identifikacionih oznaka. Zato što su im tada istekla stara ovlašćenja za utiskivanje identifikacionih oznaka, a zbog nelogičnosti u pravilniku MUP-a nisu mogli da obnove ta ovlašćenja.

O ćemu se, zapravo, radi? MUP je u julu 2019. godine doneo Pravilnik o utiskivanju identifikacionih oznaka prema kome je bilo propisano da broj šasije mora da bude utisnut na minimalnoj dubini od jednog milimetra. Međutim, lim kod mnogih vozila je suviše tanak da bi se ispoštovao taj propis. Zato su tehnički pregledi prestali sa utiskivanjem identifikacione oznake čim im je isteklo staro ovlašćenje za taj posao.

Zbog toga su se placevi polovnih vozila napunili automobilima sa nečitiljivim broj motora ili šasije. Da stvar bude gora, većina tih vozila su tehnički ispravna, a praktično su bila godinu dana neupotrebljiva zbog nelogičnosti u propisima. Konačno, MUP je ispravio tu manjkavost pa će od subote, 30. januara kada stupaju na snagu Izmene i dopune Pravilnika o utiskivanju identifikacionih oznaka, konačno biti moguće ukucavanje broja motora ili šasije na vozilima.

S druge strane, datum koji bi mogao da donese revoluciju u proces registracije vozila u Srbije je 5. jul. Naime, 5. jula 2018. godine stupio je na snagu novi pooštreni Pravilnik o tehničkom pregledu vozila stupio je na snagu pre dve godine s tim što je tada data mogućnost i linijama tehničkog pregleda i vlasnicima vozila da se u naredne tri godine prilagode jednoj od najstrožijih mera - kontroli emisije izduvnih gasova.

Poseban problem DPF filteri Pored katalizatora, poseban problem kod dizela su DPF ili filteri partikularnih čestica koji takođe služe za prečišćavanje izduvnih gasova. Međutim, mnogi vlasnici zbog visokih cena zamene skidaju DPF, a nije neuobičajeno da automobili iz uvoza stignu bez njega. Razlog nije samo kvar, već i to što ga pojedinci skidaju da bi zaradili prodajući keramiku i vredne metale iz njega. Ipak, Marinković smatra da vlasnici dizelaša zbog toga neće imati velikih prepreka na tehničkom. - Ti DPF filteri se ionako testiraju u mirnoj fazi ili modu, pa gotovo svako testiranje izduvnih gasova pokazuje nulu. Problem predstavlja i činjenica da je tek 250 od ukupno 1.150 linija tehničkih pregleda prešlo na rad po novom pravilniku. Tako da retko koja linija tehničkog pregleda može da upozori vlasnike automobile na eventualni problem sa izduvnim gasovima - objašnjava Marinković.

Poslednja istraživanja pokazuju da više od 100.000 vozila neće moći da prođe tehnički pregled jer emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova. Predsednik Asocijacije tehničkih pregleda Vladimir Marinković smatra da će najveći problem imati vlasnici uvezenih vozila.

- Mnoga od tih vozila nemaju katalizator. S druge strane, starija vozila moraće da ispune pravila o emisiji izduvnih gasova kada su ta vozila bila nova. Primera radi, to znači da “jugo” mora imati emisiju do 3,5 ugljen-monoksida (CO). A kada bi “jugo” imao emisiju gasova 4,5 CO ne bi više mogao da se vozi - objašnjava Marinković.

Kako kaže, i određen broj linija tehničkih pregleda prestaće sa radom do 5. jula.

Nadaju se produženju roka Mnogi vlasnici linija tehničkih pregleda u Srbiji nadaju se da će zbog pandemije i ekonomske krize dobiti produženi rok da se prilagode novom pravilniku rada. - Zasad nema najava, ali bilo bi dobro kada bi se taj rok produžio do početka 2022. Jer, prođle godine ekonomija nije normalno funkcionisala. Ali mislim da bi svako duže odlaganje bilo kontraproduktivno jer ako želimo da uđemo u Evropsku uniju do 2026, nas očekuje još jedna promena pravilnika o tehničkom pregledu - naglašava Vladimir Marinković, predsednik Asocijacije tehničkih pregleda.

- Mnogim linijama tehničkog pregleda nije problem nabavka nove opreme koliko dimenzije tehničkog pregleda. Prostorno ne mogu da zadovolje sve kriterijume i zato će se ugasiti. Zato je realno da od 500 do 700 linija tehničkog pregleda nastavi da radi i po novom pravilniku. Inače, vlasnici linija tehničkih pregleda da imaju rok do 5. jula da podnesu prijavu za rad po novom pravilu - naglašava Marinković.

Novi predsednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova Milan Belin nije iznenađen velikim brojem vozila koji nepropisno zagađuju vazduh u Srbiji.

- Meni je to jasno ako se ima u vidu da je u prvih šest meseci 2021. godine registrovano 70.461 vozilo, od kojih su čak 31.483 automobila starija od 14 godina, a 22.344 vozila imaju između 10 i 13 godina. To znači da skoro polovina registrovanih automobila nemaju ni upotrebnu ni komercijalnu vrednost.

Zato je veliko pitanje da li ta vozila imaju ispravan katalizator i kako će ga vlasnici zameniti. Pogotovo ako se ima u vidu da katalizator košta gotovo kao njihov automobil od 1.500 do 2.000 evra - ističe za “Blic” Belin i dodaje da kada se ubroje i uvezena vozila taj broj starijih automobila još veći.

