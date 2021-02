SRBIJA NA VRHU PO BROJU VAKCINISANIH: Naša zemlja grabi ka kolektivnom imunitetu

Srbija je vakcinisala 544.209 stanovnika, a ukoliko nastavimo istim brzim tempom, siguran kolektivni imunitet od 65 do 70 odsto stanovništva, sa dva i po do tri miliona vakcinisanih i uz prokužene samozaražavanjem, možemo očekivati već u maju ili junu, kaže za Kurir državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Mirsad Đerlek, koji je i na čelu Nacionalnog koordinacionog tela za imunizaciju.

On podseća da struka procenjuje da se prirodnim putem prokužilo 30-33 odsto stanovništva. A da bismo došli do 20 odsto vakcinisanog stanovništva i faktički završili prvu fazu imunizacije, što je oko 1.400.000 ljudi, nedostaje nam da vakcinu primi još 800.000-900.000 osoba. Pošto svako mora da primi dve doze, to je oko 1.800.000 cepiva.

Optimizam

- Budimo realni, treba nam još da bismo dostigli kolektivni imunitet. Međutim, ako nastavimo tempo imunizacije kao u prošlih 20 dana, a samo u prethodnih 10 dana vakcinisano je 300.000 ljudi, možemo mnogo optimističnije da gledamo na stvaranje kolektivnog imuniteta i već za dva meseca da dođemo do 50 odsto - ističe Đerlek.

Ukoliko dobijemo najavljene milionske doze iz Kine i Rusije tokom februara i marta, dodaje Đerlek, o čemu je već predsednik države pričao, plus nešto „Fajzerovih“, što stiže redovno nedeljno, i ako dođemo do tih 50 odsto stanovništva, nedostajaće nam bar 15 odsto iliti oko milion vakcinisanih da možemo da kažemo da imamo kolektivni imunitet.

- Iako imamo ugovorenih 11 miliona doza, svuda u svetu je vrlo teško doći do tih ugovorenih cepiva. Ali računamo da država ima snagu da obezbedi neophodne količine, pre svega ličnim kontaktima predsednika države. Ukoliko nastavimo da budemo predvodnik u imunizaciji, već u maju ili junu možemo da pričamo o kolektivnom imunitetu. I da nam ovo leto bude mnogo opuštenije nego prošlo - objašnjava Đerlek i dodaje da je sve to pod uslovom da ne bude nekih iznenađenja u smislu mutacija i novih sojeva virusa koji bi bili rezistentni na vakcine, mada je malo verovatno, budući da su za sada sve vakcine delotvorne.

Stižu nove doze

Đerlek podseća i da danas treba da stigne oko 9.000 „Fajzerovih“ vakcina, a sledećeg ponedeljka čak 40.000, dok bi 22. februara trebalo da nam bude isporučeno 46.000 doza.

Austrijanci hvale Srbiju Sve je puno ljubavi prema životu Ugledni austrijski portal Krone cajtung objavio je reportažu „Srpski način: Sve je otvoreno i puno ljubavi prema životu“ u kojoj hvali pristup masovnoj vakcinaciji koja se sprovodi u Srbiji. Razgovarali su sa građanima, s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom. - Pokušajte da pronađete zemlju u kojoj su tri različite vakcine dostupne stanovništvu i sa sistemom u koji se ljudi mogu prijaviti i ne moraju da čekaju u redu ili čekaju dugo - rekao je Lončar. Pričali su i s gradonačelnikom Beograda Zoranom Radojičićem i istakli da se on s pravom ponosi kako sve funkcioniše u srpskoj prestonici. - Od početka pandemije do danas, ravnoteža je bila najvažnija stvar u našoj borbi protiv korone. Neprestano smo pokušavali da održimo ravnotežu između strožih mera i ublažavanja i da pronađemo pravi trenutak za prave odluke - kazao je Radojičić.

Milanko Šekler Dug put do antitela Dug je put od prve doze vakcine do antitela i momenta kada je postignut neki zaštitni nivo imuniteta, gde se s velikom verovatnoćom garantuje bezbednost i da nećete imati težu kliničku sliku bolesti, rekao je virusolog i mikrobiolog Veterinarskog instituta Kraljevo Milanko Šekler za RTS. Posle druge doze vakcine organizam će razviti antitela od minimum 60 do 90 i više odsto. Nakon druge doze poželjno je da prođe 15 do 21 dan, pa tek onda da se proveri nivo stečene zaštite.

J. S. Spasić

Kurir