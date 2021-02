DR TIODOROVIĆ SE U JUTARNJEM SREO SA STARIM PRIJATELJEM TOZOM: Otkrio detalje iz mladosti koje niste znali! (FOTO)

BEOGRAD - Jedan deo Kriznog štaba podržaće izvesno popuštanje mera, a da li će oni biti u većini - nisam siguran, rekao je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

Tiodorović je jutros, gostujući u jutarnjem programu na TV Prva, pred sednicu Kriznog štaba kazao da će lično biti za kontrolisano popuštanje mera sa izuzetno strogim nadzorom.

foto: Printskrin/Prva TV

- Meni je sad vrlo neugodno kao nekadašnjem sportisti i ljubitelju sporta a u jednom delu života i aktivnom sportisti ja bih sad mogao samo da podržim starog prijatelja Tozu u ovom što govori.. Bavio sam se rukometom - odgovorio je profesor Tiodorović upitan je da li je nekada bio fudbaler, a onda nastavio i rekao da nije bio ali da mu je fudbal i dalje velika ljubav.

Međutim, kao lekar i epidemiolog ne bi mogao da podrži ni stroga pravila o kojima je govorio predsednik Crvene zvezde Svetozar Toza Mijailović uoči utakmice Crvena zvezda - Milan. Profesor je rekao da su problem naši navijači, a kad bi to bilo kao u Danskoj, da se poštuje, tamo ima na stadionu i po 5.000 ljudi.

- Verujte, i ja bih voleo da budem na toj utakmici, da uživam u utakmici Zvezda - Milam - rekao je doktor a Mijailović je rekao da je moguće da se sve mere na stadionu poštuju.

Tiodorović je pred fudbalsku utakmicu Crvena Zvezda - Milan ocenio da su mere po protokolima UEFA što obuhvata merenja temperature, prisustvo 30 posto publike, i nošenje maski izvanredne - kada bi mogle da se u potpunosti sprovedu. "Problem su naši navijači. Kada bi uspeli da ih ubedimo da sede na rastojanju, i nose masku...", rekao je on.

Navodi da je i danas sa terena od medicinskih radnika dobio poruke da nikako ne treba dopustiti da mere padnu, niti da se ublaže. Trenutnu epidemilošku situaciju u Srbiji on je ocenio kao stabilno lošu i objasnio da je u poslednjih sedam dana došlo do povratka sa zimovanja, kompletiranja škola, što je dovelo do porasta koji nije neki veliki.

Tiodorović je ocenio da se vakcinacija u Srbiji odvija iznenađujuće dobro jer je narod ozbiljno shvatio bolest. "Razum, iskustvo i situacija, kažu da se bude oprezan, stane malo i sačeka jer je sada važno da izdržimo", rakao je on.

Dodao je da se nastavi dobra vakcinacija sa još malo većim obuhvatom, a situacija bude kontrolišana merama Srbija će u proleće ući s mirom a možda će se na leto moći i na letovanja. Govoreći o produžetku rada u ugostiteljstvu on je rekao da je većina vlasnika noćnih klubova poštovala mere i da su upravo takvi platili ceh zbog manjine koja je krišila mere.

Ocenio je da kontrola poštovanja mera u ugostiteljstvu nije bila dovoljno dobra a o predlogu da se produži radno vreme u ugostiteljstvu do 23 sati nije se direktno izjasnio.

" Uporedimo sa bilo kojom evropskom zemljom, pa tamo ne radi nijedan klub nijedan restoran. Nase mere su u toj oblasti mnogo blaže. Ipak treba dati šansu da rade oni koji su displinovani u poštovanju mera ", rekao je on i dodao da veruje da država treba da pomogne tom sektoru. Tiodorović je rekao da ćemo tek videti šta će vakcina dati kao rezultat i ocenio da je sada vreme da izdržimo. "Da li pet dana, da li do kraja februara, ali da smanjimo broj obolelih", zaključio je on.

(Kurir.rs/TV Prva)

Kurir