NAVIJAČI NA ZVEZDA - MILAN? Tiodorović i Mijailović oči u oči: Deo kriznog štaba će dati ZELENO SVETLO! Doktor otkrio šta je USLOV

Pitanje svih pitanja: Da li će biti dozvoljeno prisustvo navijača na meču Crvena zvezda - Milan?!

Prvi čovek Crvene zvezde Svetozar Mijailović i član Republičkog kriznog štaba dr Branislav Tiodorović izneli su svoje mišljenje o povratku navijača na stadion.

Predsednik Zvezde je u Jutarnjem programu na TV Prva istakao da je klub preduzeo sve mere kako bi se utakmica igrala pred navijačima.

"Velika želja svih zvezdaša je da se konačno vrate na stadione širom Srbije. UEFA je precizno propisala organizaciju utakmica u slučaju kada se igra utakmica sa publikom i bez nje. Protokolom je predviđeno da kapacitet stadiona može da bude 30 odsto, odnosno da je svaka treća stolica popunjena" kaže Mijailović i dodaje:

"Na ulazu se meri temperatura svakom posetiocu, zatim obavezno nošenje maske i na kraju distanca koja se mora poštovati. Zvezda je izvršila pripreme, jer organizacija predviđa da se pripreme urade. Sada očekujemo odluku Kriznog štaba i državu da li je to moguće".

Doktor Tiodorović sumnja da je poštovanje mera na tribinama teško izvodljivo u praksi.

"Verujem da bi uprava Zvezde preuzela sve i da bi pokušali da urade kako treba. Problem su naši navijači. Kada bi uspeli da ubedimo Delije i Grobare da sede i nose masku i drže distancu", ističe ugledni epidemiolog.

Mijailović je rekao da je klub obavio razgovore sa navijačima i da je poštovanje mera apsolutno moguće.

"Mi smo i obavili razgovore i imamo uveravanja da će se sve predviđene mere poštovati. Da li će biti ispada, to niko ne može da garantuje. Ono što bih istakao jeste to da je Zvezda donirala preko 1.000 sezonskih karata zdravstenim radnicima. Bila bi šteta da oni u ovoj sezoni ne mogu sad da ih iskoriste. Mislim da se često prema ljudima koji dolaze na stadione ima jedna kriva predstava. Uveravam da ogromna većina ljudi koji dolaze na stadione, da je svesna svih ovih mera. Zato nema nikakvog razloga da onakav prostor kakav imamo bude prazan. Sa 30 odsto bi bila fina atmsofera da se uživa i podrži klub. Čitav taj postupak koji je predviđen odnosi se i na okolinu stadiona. Te mere se i kod prilaska ka stadionu poštuju. S druge strane, to bi bio dobar ventil za mnoge ljude u psihičkom smislu".

Na pitanje da li će biti popuštanja mera, član kriznog štaba je rekao:

"Jedan deo će to podržati, da li će biti veći deo, ja nisam sigiuran. Ja ću biti za kontriolisano popuštanje mera, uz maksimalan nadzor".

Meč šesnaestine finala Lige Evrope između Crvene zvezde i Milana na programu je 18. februara od 18.55.

Kurir sport

Kurir