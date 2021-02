DIREKTOR TV ARENA SPORT PORUČUJE: Naša konkurencija nije navikla na ravnopravnu borbu

Generalni direktor Arena Channels Group Nebojša Žugić i Marko Matić, izvršni direktor CEZAM-a govorili su za TV Pink o aktuelnostima od kojih se, kao primarna, ponovo nametnula tema odnosa sa najvećim konkurentima, odnosno optužbam od strane Junajted grupe da je TV Arena sport u povlašćenom položaju.

U konstantnim napadima na Telekom, kao većinskog vlasnika TV Arena sport, potencira se lažna slika o ugrožavanju medijskih sloboda, odnosno slobodnih medija.

- Naši konkurenti tvrde da svoj program proizvode i emituju u Luksemburgu, a da ga u Srbiji samo reemituju, što svi znamo da nije tačno, i na taj način istovremeno izbegavaju plaćanje dažbina Republici Srbiji. Insistiranje na neravnopravnom položaju proističe iz činjenice da oni do pre dve i po godine nisu imali konkurenciju u našoj medijskoj grupi jer je prethodno rukovodstvo TV Arena sport, u kojem su sedeli ljudi koji su bili produžena ruka Dragana Đilasa i Dragana Šolaka, bilo sve, samo ne konkurencija Junajted Grupi. Promenom menadžmenta oni su se prvi put susreli sa pravom, odnosno zdravom konkurencijom i očigledno je da se u takvim uslovima ne snalaze – istakao je direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić koji se složio sa navodima konkurencije da položaj dve konkurentske medijske kuće nije ravnopravan:

- Saglasan sam da nismo ravnopravni, prvenstveno jer Arena Channels Group uplaćuje veliki iznos na osnovu poreza i naknada isplaćenih Udruženjima za zaštitu autorskih prava u budžet Republike Srbije, za razliku od njih. Taj iznos u prethodne četiri godine iznosi više od šest miliona evra i samim tim oni su u startu u privilegovanijem položaju.

U prethodne dve godine, u medijskoj "utakmici" Arena Channels Group preuzima primat od Junajted Grupe i tu leži glavni razlog njihovog nezadovoljstva.

- Kada neko kao što to mi u Areni činimo stvara televizijski sadržaj, proizvodi nove emisije, pokreće nove kanale i pozicionira se na regionalnom tržištu, za očekivati je da od konkurencije trpi napade. Oni su bili lideri po pokrivenosti tržišta do pre dve godine, sada se sve to, zahvaljujući ovim što sam naveo, menja. I jasno mi je da ko gubi ima pravo da se ljuti. Da bi i jedni i drugi imali identične startne pozicije potrebno je da Junajted Grupa svoje poslovanje prijavi na teritoriji države Srbije i tu plaća porez.

Žugić je istakao da se ne plaši konkurencije, već naprotiv naprotiv.

- Junajted grupa kao reemiter programa koji se emituje i proizvodi u Luksemburgu ne bi mogla da ubira prihode od advertajzinga u Srbiji. Oni žele da se njima kao kablovskom operateru dozvoli monopol. Da li ih neko sprečava da se takmiče na tržištu? Neka se registruju i prijave u Srbiji, neka plaćaju dažbine u Srbiji, i da imamo ravnopravne uslove na tržištu. Mi od tržišne utakmice ne bežimo, niti se plašimo konkurencije, neka nas u ravnopravnoj borbi pobede ako su bolji – istakao je direktor Arene i dodao:

- Uostalom, ne možete mi reći da bilo ko ima nekakav uticaj na međunarodnim tenderima na kojima učestvujemo i mi i oni. Nama niko ne daje privilegovan položaj – naveo je direktor TV Arena sport napominjući da se jedini primer sporne kupovine prava na prenose desio u slučaju Bundeslige i da u tom nadmetanju TV Arena sport nije omogućeno da se takmiči, odnosno da dostavi ponudu.

Celokupnu javnost pre nekoliko dana potresli su događaji u vezi sa hapšenjem kriminalne grupe za koju se sumnja da je predstavljajući se kao navijačka počinila veliki broj teških krivičnih dela.

- Sport izvorno simbolizuje nešto lepo i nešto zdravo. Sada smo svedoci da su mnogi pokušavali da, krijući se iza klubova sve te svoje kriminalne aktivnosti prikriju pod plaštom navijačkih grupa. Neverovatno mi je da se na stadionu jednog od dva najveća srpska kluba krije oružje, to je sramota i urušavanje ugleda jednog velikog tima. Navijačke grupe su postale regrutni centar za formiranje kriminalnih grupa.

Država Srbija je, po mišljenju Nebojše Žugića poslednjih nekoliko godina umnogome doprinela popularizaciji i razvoju sporta i to se ne sme poništiti delovanjem ljudi sa druge strane zakona.

- Država je mnogo uradila i uložila poslednjih godina u sport. Pogledajte samo na primeru pojedinih sportova. Boks nije postojao uopšte u prethodnom period a sada je formirana liga i verujem da ćemo u narednom periodu ponovo na evropskom i svetskom nivou imati šampione ove plemenite veštine. Da nije države i kompanija kao što je Telekom Srbija, sport ne bi mogao da opstane. I mi kao medijska kuća kroz prenose i promociju sporta i pravih vrednosti, vraćamo decu u hale, bazene i na stadione. I onda se desi ovako nešto, odnosno pokušaj da neko sve to što činimo uruši. Oni su svojim kriminalnim delovanjem generalno pokušali da uruše kompletan državni sistem koji stvaramo. I zato sam veoma srećan što imamo jaku državu, državu Srbiju koja je pokazala da ima snage da se obračuna sa jednim ovakvim zlom koje nas je zadesilo. Zatečen sam i navodima da Aleksandar Papić i njegov brat Goran Papić stoje iza tako jedne zverske kriminalne grupe koja zloupotrebljava ime jednog kluba ali i omladinu, odvlačeći ih od sporta na ulicu i koristeći ih kao svoju vojsku.

Za kraj, ponovo o sportu i lepšim temama. U narednom periodu kada je Arena Channels Group u pitanju, možemo očekivati nove velike projekte i investicije na veliko zadovoljstvo korisnika, odnosno gledalaca ove medijske kuće.

- TV Arena ima velike planove u budućnosti. Pored kupovine prava na prenose najkvalitenijih liga i takmičenja, mnogo ulažemo i u proizvodnju, odnosno produkciju prenosa. Pokrenuli smo emisiju "Kao nekada" koja se pokazala, po izveštajima o gledanosti, kao pun pogodak. Kroz multiprenose popularizujemo regionalni fudbal. Ulažemo u opremu, investiramo u nove sisteme. Posle 11 godina Arena će dobiti najmoderniju tehniku, novi prostor, nove studije i samim tim mnogo bolje uslove za za zaposlene – zaključio je direktor Arena Channels Group, Nebojša Žugić.

