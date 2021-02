HOĆE LI NA LETO BITI VELIKIH SVADBI Đurđa dvaput otkazala svoju, hoće veselje a ne masku! Dr Tiodorović kaže DA ali uz 2 uslova

BEOGRAD - Oduvek sam sanjala o velikoj svadbi, i želela da taj trenutak ovekovečim sa rodbinom i prijateljima. Da se svi zajedno radujemo i veselimo sa osmehom na licu, a ne sa maskama - kaže Beograđanka Đurđa koja već dva puta otkazuje svoje venčanje zbog pandemije korona virusa i mera koje su na snazi već godinu dana. Da li će ove godine moći da ostvari zamišljeno?

Kako kaže venčanje su planirali dugo i temeljno za 400 zvanica, a bilo je zakazano za, april, čak su i pozivnice stigle sledeći dan nakon uvođenja zabrane!

- Najteže od svega mi je palo kada sam čula da odluka stupa na snagu nepunih mesec dana pre naše svadbe! Odbijala sam da poverujem da je veliki trud ne samo moj i mog budućeg supruga, nego i ljudi koji su bili uključeni da organizuju venčanje iz snova po našoj zamisli bio uzaludan - priča buduća mlada za list.

Iako je svoje venčanje morala da otkaže i po drugi put kada su vlasti na kratko dopustili a zatim ponovo zabranili proslave u julu, kaže nam da ne odustaje od svoje zamisli i optimistično se nada da će se to konačno desiti ove godine, kada će sa svojim izabranikom sklopiti brak po pravom srpskom običaju.

Đurđa se nada da će ove godine uspeti da napravi pravu srpsku svadbu: Da li je to realno. Da li je uopšte realno razmišljati ovog leta o svadbama, ali i letovanjima?

Epidemiolog i član kriznog štaba dr Branislav Tiodorović kaže za Blic ovako: "Ukoliko se ispoštuju mere sve do kraja proleća, a vakcinacija bude u istom periodu sprovedena makar kod dva miliona stanovnika onda da, moguće je". Optimistični su i vlasnici objekata za proslave kao i organizatori koji tvrde da je nakon početka vakcinacije počelo ponovo interesovanje za slavlja.

- Većina rezervacija nam je od prošle godine, međutim sa pojavom vakcinacije krenula su interesovanja i drugih mladenaca koji bi svoje venčanje želeli da proslave uz muziku i u duhu tradicije - rekao nam je vlasnik jednog poznatog restorana u Beogradu.

On još navodi da iako je sve neizvesno rezervacije su pravili od maja, a najviše ih je na jesen. Kako kaže do tada je realno očekivanje da se epidemiološka situacija promeni, mada navodi, ukoliko do promene o zabrani ipak ne dođe venčanja će biti odložena do daljnjeg i to mladenci znaju.

Podsetimo, u Srbiji je i dalje na snazi mera o zabrani okupljanja više od pet osoba, a osim toga, ugostiteljski objekti ne smaju da rade duže od 20 časova. Iako iz ekonoskog dela Kriznog štaba već nedeljama insistiraju da se ovo radno vreme produži do 22 sata, medicinski deo uporan je i odlučan u stavu da nikavog popuštanja još ne treba da dođe.

Da ne treba organizovati nikava veće okupljanja na snazi je već gotovo godinu dana. Svadbe, krštenja, rođendani i slična slavlja stopirani su ubrzo nakon pojave pandemije kovid kako bi se srpečilo širnje iz bezbednosnih razloga da se spreči širenje ovog virusa.

(Kurir.rs)

Kurir