KORONA BROJKE OD JUČE NISU REALNE Dr Tiodorović: Gužve na planinama mogle bi da se pretvore u redove ispred kovid ambulanti

Gužve na planinama, na skijalištima, u redu za žičaru, po banjama, i krcati klubovi, uskoro bi mogli da se pretvore u redove ispred kovid ambulanti i dovedu do ponovnog otvaranja tek zatvorenih pojedinih kovid bolnica. Četiri, pet dana praznovanja, sasvim sigurno će se odraziti na tok epidemije korona virusa, a prvi negativni efekti mogu se očekivati već krajem ove nedelje, a sigurno početkom sledeće, kaže profesor dr Branislav Tiodorović.

Ono što je dobro, jeste da ne očekuje da će nam se ponoviti novembar i decembar 2020. godine, kada smo, setimo se, imali najveći broj preminulih od posledica kovida 19, novih zaraženih na dnevnom nivou, a bolnički kapaciteti bili prebukirani.

Za koliko bi broj zaraženih mogao da se poveća usled prevelikog opuštanja građanstva, zasad nije mogao da prognozira.

- Da li ste videli da je ceo auto-put Miloš Veliki bio zatrpan? Tako će biti i danas. Već su objavili da će rampe biti podignute, da neće ni naplaćivati putarinu. To je stvarno nešto što se nešto nije desilo ko zna od kada. Čak i u ono vreme kada nije bilo pandemije. Dešavalo se da ljudi za praznik idu iz Beograda i drugih većih gradova u manje, u odmarališta, banje, planine, ali ovo je izuzetno veliki rizik.

- Nisam išao nigde pa ne mogu da se izjašnjavam, ali ono što sam na televiziji video, oni svi na planinama pričaju da je sve u redu, da se poštuju mere. Ali, kad kažu sve je bukirano, znači da se nisu držali odluke jedne trećine popunjenosti. Svi hoteli su puni potpuno, znači apsolutno govora nema da su ispoštovane mere. Onda, kada prikažu čekanje za žičaru. Pa čak i ako napolju sede... Ko zna kako je u kafićima i restoranima unutra, pogotovo uveče, tu nema govora da nećemo proći sa nekim posledicama - ističe prof. dr Tiodorović.

Prema njegovim rečima, posledice ovakvog ponašanja mogu se videti za pet do sedam dana. To se, međutim, odnosi od trenutka kada je ovaj mini-odmor počeo.

- Ako je to bilo ovih četiri, pet dana, jer ljudi su spajali od petka do danas, posledice se mogu videti za pet do sedam dana, dakle možemo očekivati do kraja ove nedelje a najrealnije je od početka sledeće nedelje da će biti povećanje broja pozitivnih u testiranju - kaže prof. dr Tiodorović.

Nema smanjenja prvih pregleda

Uz napomenu da brojke iz izveštaja o preseku stanja sa korona virusom od juče nisu realne, ističe da i one ukazuju da i dalje imamo veliki broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih. Napominje i da praznici nisu uticali na smanjenje prvih pregleda u kovid ambulantama.

- Brojke od juče nisu realne. Mi znamo da je uvek subotom i nedeljom manji broj testiranih, pa i manji broj pozitivnih. Ali, pazite, kada pogledam izveštaje, imamo manji broj testiranih ali i na taj manji broj testiranih imamo 25 do 30 odsto pozitivnih. To nije dobro, to je veoma mnogo. Ima nekih sredina gde je pozitivno 50 odsto od ukupnog broja testiranih. To je igra malih brojeva, ali ukazuje da se testiraju oni koji zaista imaju neke ozbiljne tegobe, zbog čega idu u kovid ambulantu na prvi pregled, pa imamo povećanje prvih pregleda. Čak ni za praznike i za ovaj vikend nije smanjen broj prvih pregleda i uputa za infektivnu kliniku. Prema tome treba da budemo realni i objektivni - objašnjava naš sagovornik.

Na pitanje koliki skok možemo da očekujemo, i da li može da nam se ponove novembar i decembar, profesor kaže da je još teško iznositi bilo kakve prognoze, ali da ne treba da strahujemo da opet živimo poslednja dva meseca 2020. godine.

- Voleo bih da bude blago povećanje ali videćemo, to je još teško proceniti. Ali, nema šanse da nam se ponove novembar i decembar - rekao je prof. dr Tiodorović.

Prema njegovim rečima, sada ne možemo očekivati da vakcinisani protiv kovid 19 učestvuju u smanjenju priliva pozitivnih i obolelih, iako imamo više od 900.000 vakcinisanih i skoro 300.000 onih koji su primili drugu dozu:

- Efekte vakcinacije treba očekivati za mesec dana. Mesec dana treba da prođe, pa da svi koji su vakcinisani učestvuju u tome da se smanji priliv pozitivnih i obolelih. Objektivno naša cifra vakcinisanih deluje strašno dobro kada se uporedi sa Evropom ili sa svetom, ali to još ne može da utiče na ublažavanje epidemije.

(Kurir.rs/ Telegraf)

