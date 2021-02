PROLEĆE PRED VRATIMA, ALI TU JE I BABA MARTA: Ledeni talas je za nama, ali ne odlažite čizme! Evo detaljne prognoze za mesec dana

- Vuče na proleće - kaže meterolog Đorđe Đurić.

Prema njegovim rečima, ledeni talas, sa temperaturama u debelom minusu, koji je konačno iza nas, predstavlja (zvanični) kraj zime.

Mnogi su već počeli da se pitaju da li je vreme da polako ostavljaju zimsku garderobu u ormane ili nas čeka još jedan nalet zime.

Bojazan bude slike iz Amerike, na kojima su prikazane posledice strašnih zimskih oluja koje su se, neočekivano, spustile sve do Meksičkog zaliva.

Imajući u vidu da se i sneg u prošlom ledenom talasu spustio sve do Atine, mnogi se pitaju da li se tako nešto može desiti i nama u drugoj polovini februara i martu i da li treba da sačekaju s letnjom garderobom.

Vuče na proleće

- Sutra nas čeka prolazna kiša, a onda, do kraja meseca, nema zime. Sve vuče na proleće i temperature će biti više od proseka za ovo doba godine za pet do čak deset stepeni. U proseku je između pet i devet stepeni u februaru, a sada ćemo imati od 10 do 15 - kaže Đurić.

On je obradovao sugrađane tvrdnjom da će, lokalno doduše, temperature biti i više.

- Lokalno možemo očekivati i temperature od dvadeset stepeni. Jutra će, doduše, biti hladna i maglovita, ali će dani biti topliji od proseka.

Mart, mesec zahlađenja

On ipak upozorava da nas krajem meseca najverovatnije čeka zahlađenje.

- Snega ne bi trebalo da bude u ravnici, ali ima uslova za ledenu kišu. Jedini izuzetak je Negotinska krajina, koja je poslovično hladnija od ostatka Srbije.

Osvrnuo se i na pojavu snega u martu, kako nam se desilo prošle godine.

- Sa prvim danom marta počinje klimatsko proleće, ali mart je generalno mesec iznenađenja. Nekad u martu ima više snega no u januaru. Prošle godine je sneg pao 20. marta.

Amerika i Srbija ne mogu da se porede

On se osvrnuo na snažne oluje koje su pogodile SAD.

- Amerika je zemlja klimatskih i meteroloških ekstrema. Tamo imate užasno vrela leta i užasno hladne zime, sa dosta snega.

On je rekao da se Srbija i Amerika ne mogu porediti.

- Naša klima nije toliko ekstremna. Zna da bude hladno i da bude snega, ali su, barem, u zadnje vreme hladne zime izuzeci od pravila. Poslednja prava zima je bila 2012. ali smo snežne talase imali i 2016 i 2017. Ima manje snega nego u vreme naših baka i deka.

On je ipak rekao da je teško biti 100 odsto siguran šta će zaista biti pošto je meteorologija nepredividiva i precizne temperature mogu da se pouzdano znaju za tri dana unapred.

- Siguran sam za sledeća tri dana, a mogu prilično dobro da pogodim šta će biti do kraja meseca. Posle toga je teško reći, ali, kao što sam rekao, mart je nepredivid iako je "proletnji mesec".

Zvanična prognoza RHMZ za velike gradove

Sa Đurićevom se slaže i prognoza Republičkog hidrometerološkog zavoda od 16. 2 do 15. 3. 2021. godine.

Temperature će biti stabilne, bez ekstremnih padova temperature, a prolazno zahlađenje, kratkog daha, doći će krajem februara i početkom marta.

U Beogradu će jutra biti hladna, ali će temperatura preko dana biti iznad proseka. Kiša, pa čak i sneg, mogući su tek krajem ovog meseca i početkom marta.

U Novom Sadu je gotovo identična situacija. Jutra će biti hladna, a preko dana Novosađane čekaju visoke temperature za ovo doba godine. Prolazno pogoršanje vremena doći će krajem februara, ali će kratko trajati.

U Nišu će temperature ići i do 16 stepeni, mada će jutarnje temperature biti niske, ali ne bi trebalo da bude mrazeva. Prolazno zahlađenje će doći krajem februara i zadržaće se par dana marta.

U Kragujevcu temperature će ići do 14 stepeni. Kao i ostatak Srbije, i Kragujevac čeka zahlađenje krajem meseca.

Sudeći po prognozama, iako nam je proleće na dohvat ruke i možemo da uživamo u lepim februarskim danima, ne ostavljajte zimske stvari barem do marta.

