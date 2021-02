DR MARIJA ZDRAVKOVIĆ I IVAN DIVAC U USIJANJU: Načelnik komunalne milicije o ŠOKU koji je doživeo kada je ušao u klub sa 700 ljudi

Samo što je broj obolelih počeo da opada, da se uspešno sprovodi vakcinacija pa čak i da se govori o mogućem popuštanju mera i produženju radnog vremena, situacija se potpuno preokrenula.

Pored lekara, "pune ruke posla" ima i komunalna milicija, jer su se neki toliko opustili da su odlazili na žurke sa po 1.000 ljudi.

Šta sve zatiču komunalni policajci na "korana žurkama", kako se organizatori kažnjavaju i koliko sve to utiče na sve veći broj obolelih? Da li smo blizu kraja ili na pragu još jednog talasa?

Gosti emisije su dr Marija Zdravković, direktorka KBC "Bežanijska kosa" i Ivan Divac, načelnik komunalne milicije u Beogradu.

"Ovo je bolest sa 100 lica. Od obične preghlade, preko zapaljenja pluća, do stavljanja na respirator", rekla je dr Zdravković.

O "korona žurkama" govorio je Ivan Divac:

"Mi se trudimo da vršimo kontrolu koliko je moguće. Nemoguće je u gradu veličine Beograda obići svako mesto. Nisam očekivao ni u ludilu da ću naići na prostor sa 700 ljudi. Videli smo u Aberdarevoj veći broj taksija i cirkulaciju ljudi. Stali smo, pozvali patrole, posle 15 minuta kada su stigli, menadžer kluba nas je spazio i zaključao kapiju. Mi smo ušli na drugu kapiju, došli do vrata kluba. Ništa se nije čulo. Vlasnik kluba se u nekom trenutku pojavio. To je ispod tribina SC Tašmajdan. Ispred kluba je čekalo 50 ljudi. Kad smo otvorili vrata, nismo mogli da verujemo da se to dešava. Kao da je sve u savršenom redu u Beogradu".

"Niko u klubu u gužvi nije primetio da smo ušli, dok nismo došli do di-džeja i rekli mu da ugasi muziku", dodao je Divac.

"U četvrtak smo u Skadarliji zatekli 40 ljudi i to je lakše isprazniti. Ovaj klub sa 700 gostiju praznio se sat i po. Sve te ljude je bilo moguće legitimisati, ali bi trajalo mnogo sati. Procenili smo da je bezbednije da ih ne legitimišemo, već samo da ispraznimo klub", rekao je Divac.

I dr Zdravković je govorila o "korona žurkama".

"U situaciji kada gledamo najteže patnje ljudi obolelih od korone, čije oči vas preklinju da im pomognete, a vi ste svesni da ne možete više ništa da uradite. Početka doza kiseonika je 2 litra, a doze rastu do 80 litara u mituti kod najtežih pacijenata. Kada to više ne pomaže, sledeći korak je respirator. Mi svi kad čujemo (za žurke) naježimo se. To su narcisoidni ljudi, koji će imati kontakt sa roditeljima, kolegama na poslu... Oni sigurno neće imati simptome pet, šest dana dok budu raznosili virus. Da neko bude tako beskrupulozan, a mi svakog dana gledamo ljude koji su izgubili nekog bliskog".

"U ovom slučaju kazna prema pravnom licu je 380.000 dinara, a oni samo od ulaznica zaradili više od toga. Zato raduje da je Tužilaštvo primenilo Krivični zakon, gde je odgovornim licima određeno zadržavanje i još su iza rešetaka gde čekaju suđenje", kaže Divac.

"Nije baš da je stalo lečenje nekovid pacijenata. Mi imamo jednu zgradu koja je crvena zona, ali imamo i zgradu poliklinike, gde primamo onkološke pacijente", rekla je dr Zdravković i dodala:

"Da nisu napravljene dve ogromne bolnice, a to su Batajnica i Kruševac, mi ne bismo mogli da primamo ne-kovid pacijente".

