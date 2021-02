TIODOROVIĆ NAJAVIO 2 MOGUĆNOSTI ZA POOŠTRAVANJE MERA: Očekujemo rast broja novozaraženih i sledeće nedelje

Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je epidemijska situacija u celoj zemlji nepovoljna, a u pojedinim gradovima i vanredna i naglašava da postoje dve opcije kada je reč o pooštravanju mera.

Tiodorović je uoči početka sednice Kriznog štaba rekao da je epidemijska situacija pored Beograda i Novog Sada vanredna u Arilju i Kraljevu.

Vrlo je jasno, kao kaže, da opet imamo situaciju koja podseća na neke prethodne dve kad smo posle mirnih perioda imali tendenciju rasta broj obolelih i pozitivnih.

Kaže da postoje dve opcije za pooštravanje mera. Prva je da se donesu mere koje se odnose na celu državu jer se ove i sledeće nedelje očekuje porast broja zaraženih.

- Druga je da se u pojedinim lokalnim samoupravama donesu posebne mere i postavi pitanje odnosa lokalne samouprave prema ovoj situaciji - dodaje Tiodorović.

U svakom slučaju, napominje, biće neophodna dodatna kontrola poštovanja mera.

"Mi smo u produženom trećem talasu"

Član Kriznog štaba dodaje da će se analizirati da li tokom vikenda dolazi do širenja zaraze.

- Možda u tom delu ozbiljnije skraćenje radnog vremena, a tokom radne nedelje je pitanje da li se postiže efekat, da li se iz kafića i restorana ide negde - dodaje epidemiolog.

Tiodorović dodaje da nismo pred četvrtim talasom već u produženom trećem talasu, koji se, kako kaže, odvijao i posle Nove godine i Božića.

Najvažnije je, napominje, da se ponovo apeluje na pojedinačnu, ali i kolektivnu odgovornost.

Kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu su pod pritiskom, a Tiodorović dodaje da se to prenosi i na kliničke centre i bolnice.

Kada je reč o potpunom prelasku na onlajn nastavu kaže da će o tome biti preciznije rečeno kad se postigne potpuni uvid u stanje u srednjim školama i višim razredima osnovnih škola.

Govoreći o vakcinaciji navodi da Srbija ima izuzetan položaj u Evropi i svetu, što treba da se održi.

- Ako bismo uspeli za mesec do dva da obuhvatimo što veći broj vakcinisanih, uz prirodan imunitet možemo da dođemo na kolektivni imunitet od 60-70 odsto, a to bi nas dovelo da do kraja proleća uđemo i mirniji period i tokom leta da razmišljamo o drugim stvarima - navodi član Kriznog štaba.

(Kurir.rs/RTS)

Kurir