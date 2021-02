DR KON JASAN KAO DAN: Ko se premišljao, sad je vreme da za odluku da se vakciniše!

BEOGRAD - Bez imunizacije nije moguće pobediti pandemiju i onaj ko se premišljao - vreme je da se odluči da se vakciniše, istakao je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

Kon je, posle sednice Kriznog štaba, podsetio da kolektivni imunitet uvek zaustavlja pandemiju i epidemiju.

"To će se desiti i ovog puta. Kada zavisi od brzine kojom budemo sproveli imunizaciju. Ako čekamo prirodnim putem da se to dogodi, to će potrajati", objasnio je on.

Kon je rekao da su veoma optimistične prognoze da do leta imamo kolektivni imunitet, ali ukazuje i da to nije nemoguće.

"Ono što treba svi da znaju jeste da bez imunizacije neće uspeti pandemija da se pobedi. Onaj ko se premišljao vreme je da se odluči, da reši da se vakciniše, jer je to najznačajnije u tom trenutku, podvukao je on.

Upitan za osobe koje su nakon dobijanja vakcine obolele, Kon je ukazao da je virus masovno u cirkulaciji i da može biti asimptomatskih slučaja, odnosno da dođe neko na vakcinaciju koji nema tegobe, a da mu se one naknadno pojave.

Može, dodaje, i da se desi da se neko posle prve doze inficira, pre nego što razvije zaštitu. Ali, kaže, utisak je da su takvi slučajevi blagi i da nema težih oblika oboljenja.

