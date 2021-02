KURIR SAZNAJE! A ZASAD JE NEZVANIČNO: Za vikend svi kafići, restorani i tržni centri rade do 14 sati

Nove mere biće saopštene danas u 15 sati. Od ponedeljka po starom - radno vreme vraća se kao što je bilo i dosad, odnosno do 20 sati

BEOGRAD - U subotu i nedelju svi kafići, restorani, tržni centri radiće do 14 sati, a od ponedeljka se radno vreme vraća kao što je bilo i do sada, odnosno do 20 sati, nezvanično saznaje Kurir.

Apoteke, supermarketi, benzinske pumpe, dostava hrane su izuzeti iz skraćenog režima do 14 časova.

Takođe, biće zatvoreni kafići i u svim ski-centrima - neće raditi uopšte, a na otvorenom do 14 časova. Predlog Kriznog štaba se šalje Vladi Srbije, a zvanična odluka će biti saopštena u 15 časova.

(Kurir.rs/S.S.)

Kurir