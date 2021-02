DIREKTOR KANCELARIJE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I EUPRAVU: Uskoro 3 nova zakona iz oblasti digitalizacije

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović najavio je danas da će se pred poslanicima naći tri zakona iz oblasti digitalizacije, među kojima je i zakon o pečatu, koji je sada na javnoj raspravi.

Jovanović je u Skupštini Srbije na javnom slušanju o digitalizaciji rekao da taj zakon predlaže Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i definiše postojanje elektronskog pečata javne institucije.

- To znači da kada se šalje elektronski dokument stavlja se elektronski pečat koji identifikuje tu instituciju. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će voditi registar izdatih elektronskih pečata u Srbiji - rekao je Jovanović.

On je kazao da će pred poslanicima biti i izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim će se, kaže, definisati bitne stvari za građane koji neće morati da idu od lekara do lekara i od šaltera do šaltera.

- Zakon definiše postojanje elektronskih doznaka, postojanje elektronskog bolovanja i postojanje elektronskog uputa. Mislim da će to značajno olakšati građanima i da će kroz te elektronske usluge u sistemu zdravstva shvatiti koliko je digitalizacijom unapređen i taj sektor - rekao je Jovanović.

Jovanović je naveo da je na javnoj raspravi i zakon o registru administrativnih postupaka.

- Registar će omogućiti da evidentiramo sve postupke i da brzo krenemo u masovnu digitalizaciju svih postupaka za pravna i fizička lica i cilj je da u naredne dve ili tri godine svi postupci budu digitalizovani - naveo je Jovanović.

On je podsetio i na portal otvorenih podataka koji je pušten u rad krajem 2017.godine, a cilj je je da uprava učini transparentnijom i efikansijom.

Plan je, kaže, da do kraja godine svi lokalni budžetu budu transparentni na taj način.

- Intenzivno smo se trudili da postaknemo predlaganje zakona koji su definisali oblast digitalizacije - zaključio je Jovanović.

U javnom slušanju osim narodnih poslanika učestvuju i predstavnici E-uprave, Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) i informatičkog društva.

(Kurir.rs/ Tanjug)

