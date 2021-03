KOLIKO TREBA DA SE STVORE ANTITELA? Detaljna analiza vakcina, Fajzer najbrže razvija imunitet, pa Sputnjik i Sinofarm

To što možemo da izmerimo antitela ne znači da je postignut pun efekat. On se postiže tek dve nedelje nakon druge doze, upozorava dr Marija Gnjatović

Čak 85 odsto vakcinisanih „Fajzer-Bajontekovom“ vakcinom su već dve do tri nedelje nakon prve doze razvili veliku količinu antitela protiv koronavirusa. Kod „sputnjika V“ je to bilo nekoliko dana pre druge doze, dok je kod kineske „Sinofarmove“ vakcine najveća količina antitela stvorena nedelju-dve nakon druge doze.

Najnovije istraživanje

Ovo su, kako kaže za Kurir dr Marija Gnjatović, pokazali preliminarni rezultati najnovijeg istraživanja, koje je na uzorcima zdravstvenih radnika sproveo Institut za primenu nuklearne energije (INEP).

- „Fajzerova“ vakcina najranije stvara humoralni odgovor, odnosno odgovor koji se meri antitelima. Istraživanja su pokazala da je to dve do tri nedelje nakon primanja prve doze. Pratićemo situaciju kako bismo videli da li se tada postiže taj maksimum ili se vrednosti i dalje povećavaju. I ako se, možda, na osnovu stvorenih vrednosti antitela čini da vakcinacija može da se obavi i jednom dozom, i dalje su preporuke da svako primi dve doze - kaže dr Gnjatović, stručna saradnica INEP.

- Kod „sputnjika V“ antitela se stvaraju nekoliko dana pre revakcine. I nakon revakcine se nastavlja proces, međutim, većina ljudi i sa jednom dozom, nakon što prođe tri nedelje, ima veću količinu antitela. Te vrednosti su nešto niže nego što je nakon primene jedne doze „Fajzerove“ vakcine. Kineska vakcina ima najintenzivniju proizvodnju antitela između nedelju i dve nakon druge doze. Međutim, preliminarna istraživanja su pokazala da 98 odsto ljudi pelcovanih bilo kojom od ove tri vakcine ima stvorena antitela. Sve tri vakcine dve nedelje nakon druge doze daju slične titre, razlikuju se samo po momentu kad se antitela javljaju - objašnjava naša sagovornica i dodaje da će se za „Astra Zenekinu“ vakcinu tek raditi analiza.

Ona ističe da dobra količina antitela nakon prve doze ne znači da su vakcinisani zaštićeni od infekcije.

- Kod različitih ljudi će se antitela različito sintetisati u različitom trenutku. To što možemo da izmerimo antitela ne znači da je postignut pun efekat. On se postiže tek dve nedelje nakon druge doze. Do tada treba da se ponašamo kao da nismo primili vakcinu, a posebno treba voditi računa i zbog toga što vakcinacija kratkotrajno oslabi imunitet - kaže ona i dodaje da je ovo istraživanje rađeno na lekarima, koji imaju brži i bolji odgovor na imunizaciju.

Imunološki odgovor

Dr Gnjatović kaže i da je kod testova s kojima radi Institut granična vrednost za IgG antitela 15, a da sve što je preko toga predstavlja zaštitu od razvoja težih oblika kovida 19:

- Imamo iskustva da su i minimalne vrednosti preko 15 uspešno štitile od reinfekcije. Ipak, kod najvećeg broja vakcinisanih titar je dve nedelje nakon druge doze bio iznad 50, pa čak do 130. To je nivo koji je izmeren i kod pacijenata koji su imali težu kliničku sliku i razvili dobar imunološki odgovor.

DR DRAGANA MILOŠEVIĆ: Vakcina mesec dana posle kovida I sugrađani koji su preležali kovid 19 bi, ukoliko nemaju dovoljno antitela, trebalo da se vakcinišu, ali je, kako za Kurir kaže dr Dragana Milošević, koordinator punkta za vakcinaciju na Sajmu, potrebno da prođe minimum mesec dana od prestanka simptoma. - Posle prestanka simptoma potrebno je da prođe minimum mesec, mesec i po dana da bi se revakcinisao onaj ko je imao kovid ili je primio samo prvu dozu. To znači da dijagnostika mora biti u redu - da nemate znake upale pluća, laboratorija je uredna, a PCR test negativan - kaže ona i dodaje da mnogi nakon kovida 19 osećaju umor i malaksalost, ali da to nije razlog da ne prime vakcinu ukoliko su svi ostali parametri uredni.

DR BRANISLAV TIODOROVIĆ: Strogo poštovati procedure Branislav Tiodorović saopštio je da je zdravstveno stanje čoveka iz Vranja koji je primio dve vakcine različitih proizvođača „pod kontrolom“. - Desilo se nešto što nije smelo i ne bi moglo da se desi da su poštovane procedure - rekao je. - Svako mora da bude pitan pre nego što mu se da druga doza: „Koju ste vi primili vakcinu?“ Ne samo da ostvare uvid u njegovu dokumentaciju nego i da ga pitaju. I ako ne zna, da se to vidi iz njegovih dokumenata - naglasio je Tiodorović.

(Kurir.rs / Ružica Kantar / Foto: Zorana Jevtić)

Kurir