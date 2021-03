BRITANSKI SOJ DOMINIRA SRPSKIM ŠKOLAMA! Kon: Situacija izuzetno loša, ZAKASNILI SMO SA MERAMA

Vodeći epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je večeras da je situacija u Srbiji izuzetno loša, zdravstveni sistem je prenapregnut, a po njegovom mišljenju, sa merama koje su danas donesene se zakasnilo.

"Srbija se odlučila na blage mere, bez obzira na upozorenja da će epidemija duže trajati. Moramo s tim da se pomirimo", istakao je dr Kon na RTS.

O odluci da srednjoškolci od ponedeljka pređu na onlajn nastavu, dr Kon kaže da je primećeno da je sve više mladih i adolescenata među zaraženima, a prisutan je i britanski soj korona virusa koji se daleko brže prenosi.

"Vrlo je verovatno da britanski soj dominira u školama", kaže i objašnjava zašto je odlučeno da se uvede onlajn nastava. "Tamo je najviše primećeno da ne koriste zaštitne maske, bar ono što se može videti u školama", istakao je.

Da podsetimo, Vlada Republike Srbije, na predlog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti Covid-19, usvojila je danas nove mere za suzbijanje epidemije, koje se odnose na predstojeći vikend (6. i 7. mart).

Doneta je odluka da od subote, 6. marta u 12 sati do ponedeljka, 8. marta u 6 sati ujutru budu zatvoreni svi ugostiteljski objekti (kafići i restorani), sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti, kozmetički i frizerski saloni, dečije igraonice, teretane, sportski objekti...

To znači, mogućnost da rade sutra nakon podneva do ponedeljka ujutru imaće samo prodavnice prehrambene robe, koje mogu da rade do 21, apoteke i benzinske pumpe čije radno vreme nije ograničeno. Srednoškolci od ponedeljka prelaze na onlajn nastavu.

Kon očekuje da će se rezultati ovih strožijih mera videti tek krajem sledeće nedelje.

"Ponedeljak je još rano da bismo videli rezultate, tek pred kraj sledeće nedelje ćemo znati. Videćemo šta će se dešavati sledeće nedelje. U utorak je zakazan sastanak, tada ćemo videti kakve su brojke bile u ponedeljak", istakao je i dodao da je mere svakako trebalo doneti ranije.

