DEVOJKE, NA METI STE MANIJAKA, A NEMATE POJMA O TOME: Perveznjaci vas krišom slikaju i kače fotke na Internet uz OGAVNE KOMENTARE!

Članovi pojedinih grupa na Telegramu pored osvetničke pornografije, eksplicitnih slika i snimaka, razmenjuju i fotografije devojaka koje su krišom slikali na ulici. U pitanju su obične devojke koje se šetaju gradom - idu u školu, na fakultet, u prodavnicu..., a manijaci ih krišom fotografišu, postavljaju njihove slike u grupe, a potom ih komentrišu, vređaju i raspituju se za brojeve telefona i adrese. Posebno uznemirujuće je to što su neke od njih najverovatnije i praćene!

Hrabra Staša Ivković (21) iz Vršca, kako je Kurir pisao, šokirala je celu javnost u Srbiji, raskrinkavši mrežu jezivih grupa u kojima se muškarci svete bivšim devojkama tako što postavljaju privatne snimke koje su im one slale dok su bili u vezi.

Nažalost, to je samo vrh ledenog brega, kaže za Kurir A. M. (21) iz Beograda koja je u jednoj takvoj grupi - "Balkanska sobica", koja broji oko 2.500 članova, otkrila i na desetine slika devojaka slikanih dok su ne sluteći ništa šetale gradom.

- To je nešto najgore i najbizarnije što sam videla. To su naše devojke, jer se u pozadini vide naše prodavnice, devojke nose kese brendova kojih ima samo kod nas. Među tim slikama ima i jedne gde je devojčica koja nosi ranac, deluje mi kao da jedva ide u srednju školu. Neke devojke su slikane i iz više uglova što upućuje na to da su verovatno, bar neko vreme, bile praćene - priča A. M, koja se u ovu grupu učlanila upravo da bi upozorila devojke čije se slike tu nalaze.

Skrinšotove slika postavila je na Tviter i, kako kaže, jedna od devojaka se prepoznala.

- Rekla mi je da nikada nije primetila da je neko fotografiše. Međutim, javljale su mi se i druge devojke, čijih slika nema na toj grupi, ali koje su primetile da su ih neki slikali dok su bile u teretani ili na nekim drugim mestima. Ovo je još samo jedan dokaz da nije bitno kako se oblačimo i prezentujemo. Da bismo bile žrtve linča dovoljno je samo da postojimo.

VESNA TOMIĆ: Oni koji to rade imaju poremećaj ličnosti Vesna Tomić, socijalni psiholog, kaže za Kurir da su objavljivanje privatnih snimaka, vređanje žena i praćenje samo odraz današnjeg društva i ambijenta u kojem živimo. - Dok god nam je televizija puna rijaliti programa i ubistava to je očekivano ponašanje. To su modeli koji se nude u našoj sredini. To je posebno vidljivo na društvenim mrežama koje su smisao života, prevashodno mladih. Osobe koje su spremne da devojke slikaju bez njihovog znanja sigurno imaju neki poremećaj ličnosti, samo je pitanje koji. Naravno da uvek postoji mogućnost da to sve eskalira, te da te devojke budu praćene i sačekivane.

Psihijatar dr Ivica Mladenović kaže za Kurir da su ovakve aktivnosti na internetu posledica urušenog sistema vrednosti kod mladih.

- Mlade osobe koje ovo objavljuju dobijaju dobru povratnu informaciju od drugih, pa veruju da su uspešni. To što doživljavaju "uspeh" tako što se iživljavaju nad drugima može dovesti do toga da oni u kasnijim godinama potpuno oguglaju na emocionalno stanje drugih ljudi, da postanu osobe bez empatije i humanosti. Na taj način predisponirani su da postanu psihopate, a ukoliko ne postanu, imaće teške depresivne epizode upravo zbog promašenih života. Potencijalno mogu biti opasni i za te devojake koje prate i slikaju, posebno ako su im one poznate i narcistički su ih povredile. U tim slučajevima može čak doći do teškog povređivanja i agresije.

Maloletnik nudi 4.000 slika za 40 evra Prethodnih dana u javnosti je otkriven ogroman broj mračnih grupa koje dele neprimeren sadržaj, a na Tviteru se pojavila i prepiska između administratora jedne od njih gde jednom od članova nudi 4.000 slika ili videa po ceni od 40 evra. - Trenutno u prodaji imam još 4.000 slika/videa. Pošto više nije bezbedno da se radi sa tim, prodao sam celu bazu. Ostalo mi samo 4.000, ako hoćeš da kupiš. Jedna slika/video ti je 0,01 evro - ponudio je administrator za kojeg tviteraši tvrde da ima 17 godina.

