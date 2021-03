ISPOVEST NIŠLIJKE (20) ČIJA JE SLIKA PREKO TELEGRAMA ZAVRŠILA NA PORNO SAJTU: Zažalila sam, osećala sam se KATASTROFALNO

Na aplikaciji Telegram već dugo vremena grupe muškaraca međusobno razmenjuju eksplicitan sadržaj sa devojkama od kojih za to nisu dobili odobrenje. Pored toga, dele i njihove brojeve telefone, a ponekad i adrese na kojima one stanuju.

Poslednjih dana društvene mreže bruje o grupi "Ex-Yu balkanska soba" koja je okupila 36.000 muškaraca, a među žrtvama jedne od tih gnusnih grupi, našla se I. P. (20), devojka iz Niša, koja je ispričala svoje uznemirujuće iskustvo.

Kako je rekla, na Instagram profil objavila je svoju fotografiju na kojoj, naravno, nije gola, ali koja bi se mogla okarakterisati kao "provokativnija".

- Imala sam košulju na toj fotografiji, ali se videla tetovaža koju imam između grudi. Moj profil je zaključan, te su to mogli da vide samo ljudi koji me tu prate. To se desilo septembra prošle godine i tih dana su počeli da mi stižu brojni zahtevi od ljudi koje ne poznajem, a neki su bili i sa lažnih profila. Sve to mi je bilo čudno, pa sam se raspitivala kod drugara šta bi to moglo da bude. Jedan od njih mi je rekao da je video tu moju fotografiju na Telegramu i objasnio mi kako te grupe funkcionišu - započinje I. P.

Posle tog saznanja, mlada Nišlijka ušla je u jednu od tih Telegram grupa i najpre ništa nije pronašla, da bi posle mesec ili dva ponovo na Instagram počeli da joj stižu zahtevi od nepoznatih muškaraca. Svoju fotografiju na kraju je pronašla na porno sajtu. Komentari su, kaže, bili užasni, a osećaj - katastrofalan.

- Ispostavilo se da su na jedan porno sajt okačili tu fotografiju. Oni sa Telegrama preuzimaju fotke i onda ih objavljuju i tu. U tim trenucima, kada to vidite... Osećate se katastrofalno. Plašila sam se da izađem iz kuće, mislila sam: "Eto, sad je ceo Niš to video". Komentari su bili užasni: "dro**", "ku***", "je** bih je"... Posle toga... kakve sam sve poruke dobijala od momaka. "Je l' šalješ takve slike još?", "Jesi slobodna za seks, kombinaciju?" - priča sagovornica.

Kako kaže, kada je ušla u grupu, imala je utisak kao da je na pijaci.

- To izgleda kao katalog proizvoda, oni nude fotografije devojaka, daju njihove brojeve telefona, pišu: "evo, ova ova se je** za 50 evra, ko hoće", a pritom ta devojka ne prodaje te usluge - objašnjava I. P.

Videla je, kaže, i nage fotografije devojke koju poznaje iz viđenja.

- Na kraju, zažalila sam što sam objavila takvu fotografiju. Zato bih posavetovala devojke da paze šta rade, kome šalju takav sadržaj i pre svega - kome veruju, kao i da prijave slučaj ukoliko su žrtve tih Telegram grupi - poručuje I. P.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir