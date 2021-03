SPASAO ŽIVOT KOLEGI I POGINUO: Detalji nesreće kod Svilajnca u kome je stradao varilac (38)

Radnik fabrike za proizvodnju metala izgubio je život u nesreći na poslu. Reč je o T. M (38) iz sela Popović kod Rače koji je radio u firmi A&D Wood u selu Dublje kod Svilajnca.

Kako kažu iz fabrike, nastradali je bio varilac i nastradao je dok je radio sa veoma teškim metalnim profilima.

"Niko me nije jasno kako je došlo do nesreće. On je doneo opremu za varenje. Profili su bili na stalcima, na visini oko pola metra kao i uvek i odjednom su počeli da padaju i sručili su se na radnika", objašnjavaju iz fabrike.

foto: Kurir/B.Đ.

Kako kažu, T. M. je doviknuo kolegi da beži i tako uspeo da ga spase, ali on sam nije uspeo da pobegne. Kako saznajemo, njegov kolega je posvedočio da se poginulom najpre zaglavila noga, a potom su ga delovi metalnih konstukcija potpuno prekrili i ubili.

foto: Kurir/B.Đ.

Policija je obavila uviđaj i sada je slučaj u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva iz Despotovca i kvalifikuje se kao nesreća koja je izazvala povrede, a potom i smrt. Sledi dalja istraga i ispitivanje okolnosti i eventualne odgovornosti.

foto: Kurir/B.Đ.

Svi u fabrici su potreseni ovom tragedijom i kažu da ništa nije ukazivalo na to da može da dođe do ovako strašne nesreće.

Kurir.rs/B.Đ.

