DOKTORKA DUŠKA REVOLTIRANA Kao da smo sa Novom godinom rešili da je kraj, oboleli za samo 2 sata može da bude u VEOMA LOŠEM STANJU

Situacija u KBC "Dragiša Mišović" trenutno je ozbiljna, a najbolji pokazatelj za to je podatak da gotovo trećina hospitalizovanih zahteva lečenje u jedinicama intezivne nege, rekla je načelnica anestezije u KBC "Dragiša Mišović" Duška Ignjatović.

Situacija se ne menja godinu dana, pomalo dođemo do vazduha, a onda nas opet udari, opisuje načelnica anestezije uslove u kojima rade lekari u kovid sistemu.

"Trenutno je više od 250 pacijenata u bolnici a oko trećina njih je u intezivnoj nezi, odnosno oko 70 osoba koji zahtevaju intezivno lečenje, kiseoničku potporu", navodi doktorka Ignjatović.

Protokoli lečenja su se za ovih godinu dana menjali, mnogo toga se zna, međutim i dalje ima iznenađenja, kaže načelnica anestezije.

"U roku od 48 sati dolazi do damatičnog pogoršanja kliničke slike. Sa nekim sa kime sada pričate a gledate njegove parametre znate da u roku od samo dva sata on može da bude u veoma lošem stanju", opisuje doktorka Ignjatović.

Prema njenim rečima, ljudi često greše jer se leče na svoju ruku i kasno se javljaju lekaru.

"Ima zakašnjenja, lečenja na svoju ruku. Ne možete se sami lečiti i onda posle devet dana samolečenja pacijenti se javljaju u veoma teškom stanju", ističe doktorka Ignjatović.

Najveći problem je, smatra, ipak opuštanje građana.

"Mi kao da smo sa Novom Godinom rešili da je to to, da smo se umorili od korone. Nije dovoljno da se vakcinišemo i da onda skinemo maske. Nije samo stvar donošenja mera, mere su donete ali se one ne poštuju i ne kontrolišu", istakla je načelnica anestezije u KBC "Dragiša Mišović".

Neprihvatljivo je, kaže, da imamo koncerte i da se reklamiraju sledeći.

"To je zatvoren prostor i to što vi pre početka nekome izmerite temperaturu ništa ne znači. Koliko je tu bilo asimptomatskih slučajeva, ljudi koji nemaju nikakve simptome ali to ne znači da ne prenose dalje virus. Za lekare je takvo ponašanje razočaravajuće", naglasila je doktorka Ignjatović.

(Kurir.rs/RTS)

