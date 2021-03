SKORO SVE JE ZATVORENO VEĆ MESEC DANA! Srbin iz Osla raportirao kakve su mere u Norveškoj u doba korone

Srbi koji žive u Grčkoj i u Sloveniji kažu da u vreme pandemije korona virusa žive "kao u zatvoru", a sličnu priču imaju i naši u Norveškoj. Policijskog časa nema, ali ima ograničenja na sve strane.

"U Oslu već mesecima rade samo prehrambene prodavnice, apoteke i benzinske pumpe. Restoranima i kafićima je dozvoljena dostava hrane, bioskopi i pozorišta su zatvoreni. Od sportskih aktivnosti dozvoljeni su samo organizovani sport za mlađe od 19 godina i profesionalni u top ligama, ostalo ne", kaže Petar Stevanović koji već osam godina živi i radi u Norveškoj.

O uvođenju policijskog časa u Norveškoj ne razmišljaju, ali je preporuka vlasti da svi koji mogu rade od kuće. To se posebno napominje za one koji koriste javni prevoz za odlazak na posao, jer se inače svima savetuje da autobuse, tramvaje i metro koriste samo ako je baš neophodno. I to se najčešće i poštuje.

Stevanović naglašava da ove mere i ograničenja trenutno važe za Oslo, dok je u nekim delovima zemlje drugačije, pošto je norveška vlada dala slobodu opštinama da odlučuju oko tih mera. U krajevima na severu zemlje, koji su ređe naseljeni, i gde je manje izražen problem sa koronom, uslovi su nešto povoljniji.

"Postoje i državne mere koje svi moraju da poštuju. Recimo, nošenje zaštitne maske je obavezno u svim zatvorenim prostorima, a preporuku za rad od kuće poštuje većina poslodavaca", ističe Petar.

Pravila o radu škola i univerziteta se stalno menjaju i prilagođavaju aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Kako kaže Petar, trenutno je u Oslu proglašen crveni nivo opasnosti, zbog velikog broj zaraženih britanskom mutacijom korona virusa, tako da su sve obrazovne institucije prešle na onlajn nastavu.

Svi javni skupovi su zabranjeni, osim sahrana kojima može prisustvovati do 50 ljudi. Zatvorene su i sve kulturne institucije, osim biblioteka.

Ulazak u Norvešku je ponovo ograničen od 29. januara, tako da se u zemlju ne može ući ako nemate prebivalište ili ako neko iz najbliže porodice ne živi tamo. Pritom je neophodan i negativan test na koronu, a kada pređete granicu sleduje vam karantin od 10 dana, plus obavezno testiranje na aerodromu ili u roku od 24 sata.

"Zato već mesecima nema turista ili skijaša, koji inače često dolaze u Norvešku u ovom periodu", kaže Stevanović.

Inače, norveška premijerka najavila je početkom ove nedelje da bi uskoro trebalo da budu razmatrane nove mere, u skladu sa rastućim brojem novozaraženih britanskim sojem korona virusa.

U Norveškoj, prema podacima srpske zajednice, živi više od 5.000 Srba, mada svi tvrde da ih ima bar duplo više, pošto nisu svi zvanično registrovani.

