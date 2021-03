DOĐITE, SVAKOG ĆU DA SAČEKAM! Ministar Lončar pozvao u crvenu zonu sve one koji ne veruju u koronu

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pozvao je danas sve one koji ne veruju u koronu da dođu u crvenu zonu kovid bolnice.

- Sve one što imaju nešto protiv, što ne veruju pozivam, svakog ću da sačekam, da uvedem u crvenu zonu da vide kako to izgleda. Neka kažu posle da li korona postoji ili ne. Mislim da je to najrealnije i najpoštenije - rekao je Lončar posle sastanka sa direktorima kovid bolnica.

Oštrije mere koje su danas usvojene, i od večeras stupaju na snagu.

- Nove mere donete su da bi se smanjio broj zaraženih, da bi se prekinulo širenje zaraze, i molim sve da to imaju na umu. Do pre sedam dana smo možda bili u prilici da pričamo šta i kako, danas nismo - rekao je Lončar posle obilaska kovid bolnice u Batajnici.

Oštrije mere su, kaže, donete na osnovu dosadašnjih rezultata i podataka, kao jedino rešenje.

- Kompletno zatvaranje, da bismo sačuvali zdravlje i živote i zdravstveni sistem - rekao je Lončar.

On je zamolio građane da, kako kaže, ne gube vreme na polemike, već da se usredsrede na poštovanje mera i da se vakcinišu, kako bi se smanjio broj zaraženih, i kako bismo što pre ušli u "bezbedniju zonu".

Na pitanje da li je na sednicama Kriznog štaba bilo reči o razlici između vakcinisanih i nevakcinisanih, Lončar je rekao da se i o tome razgovaralo, te da je njegov stav da nema razloga da se kažnjavaju ljudi koji su poštovali mere, vakcinisali se i sada imaju antitela.

- Oni koji su radili sve što treba, ne mogu da budu u istom košu kao i oni koji ne veruju u korona virus, rade po svom. Oni koji su sve mere ispoštovali, treba da imaju neke koristi od toga. To je osetljivo pitanje, polemika se vodi i u svetu oko toga, ali ako ti ljudi nisu rizik, zašto ih kažnjavati. Moramo da nađemo način da tim ljudima izađemo u susret - rekao je Lončar.

(Kurir.rs/ Tanjug)

