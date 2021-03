MINISTAR RUŽIĆ ZA KURIR: Đaci od 1. do 4. razreda ove nedelje idu redovno u školu! Smanjićemo broj dece u vrtićima!

BEOGRAD - Učenici od prvog do četvrtog razreda do petka sasvim sigurno idu u školu i na nastavu kao i do sada, a od ponedeljka će možda preći na onlajn nastavu, o čemu odlučuje krizni štab, a ne Mnistarstvo prosvete. A razmatraće se i na koji način da se smanji broj dece u vrtićima - kaže za Kurir ministar prosvete Branko Ružić.

Na naše pitanje da li to znači da će roditelj morati u vrtić da nose potvrde da moraju da odlaze na posao i da ne rade od kuće kako bi njihova deca mogla da idu u obdanište, Ružić je rekao da će se o svemu raspravljati na sledećoj sednici kriznog štaba, koji o tome odlučuje, a koja se očekuje za nekoliko dana.

Podsetimo, premijerka Ana Brnabić izjavila je da vrtići nastavljaju da rade, dok će niži osnovci od prvog do četvrtog razreda verovatno od ponedeljka, bar na nedelju dana, preći na onlajn nastavu:

- Vrtiće ne možemo da zatvorimo, a ako postoje vaspitači koji još nisu vakcinisani, pozivam ih da nam se obrate da to završe što pre. Sistem za onlajn nastavu je spreman za niže osnovce, ali je potrebno određeno vreme da se za to pripreme i roditelji. Država će se truditi da sve škole budu zatvorene. Ako negde postoji ozbiljna potreba videćemo možemo li da otvorimo - kazala je Brnabićeva posle sednice kriznog štaba.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir