DR KON BEZ DLAKE NA JEZIKU O SVEMU PA I O ASTRAZENEKI: Predlog je epidemiološki zanimljiv, primamljiv, ali etički neprihvatljiv!

BEOGRAD - Mere koje su uvedene su nužne, jer je virus toliko u cirkulaciji da je sve više zaraženih ljudi koji kažu da ne znaju kako su se inficirali, da su poštovali preventivne mere - nosili masku, poštovali distancu, vodili računa o higijeni, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon.

Upitan da li su mere prevovremene i da li je zadovoljan, Kon je rekao da o zadovoljstvu nema smisla govoriti u ovakvoj situaciji kada je veliki broj zaraženih i kada je sve zatvoreno.

"Pred školski raspust 18. decembra, doneta je odluka da ne može više od 30 odsto skijališta da bude popunjeno. Ta odluka je razmatrana i doneta na Kriznom štabu. Dopušteno je da skijaši mogu da skijaju, ali da se obezbedi poštovanje mera", naveo je Kon za TV Pink.

Ističe da je osim nepoštovanja mera jedan od faktora zbog čega je došlo do naglog porasta broj zaraženih u Srbiji i to što se virus menja.

"Jedan od razloga zašto kreće porast broja zaraženih, kao što smo videli u zapadnoj Evropi i Velikoj Britaniji, je pojava britanske varijante virusa, gde se virus do te mere izmenio i da je pokazao druga svojstva - brže se prenosi, izaziva ozbiljnija obolenja", rekao je on.

Upitan da li vakcina štiti od mutiranih sojeva i šta se dešava sa vakcinom AstraZeneka, Kon je naveo da je ta vakcina dominantna u Velikoj Britaniji i da se povlačenja serija dešavaju i da je to rutinska stvar. "Pozivam Agenciju za lekove da objasne o čemu se radi jer je to njihova nadležnost. Posle vakcinacije kada se otkrije bilo šta, u ovom slučaju tromb, odmah se signalizira i ukoliko se pojave tri-četiri takva slučaja ta serija se povlači", pojasnio je on.

Na pitanje zašto i niži razredi osnovne škole prelaze na onlajn nastavu i da li se povećava broj obolele dece, on je naveo da su iskustva drugih zemalja da kada se pojavio britanski soj zaraza se spušta na mlađi uzrast, ali da ne izaziva teža obolenja kod njih.

Predloge pojedinaca da vakcinisanim građanima treba dozvoliti da mogu da odlaze na koncerte u pozorišta, Kon je rekao da je taj predlog epidemiološki zanimljiv, primamljiv, ali etički neprihvatljiv. "To je tema koja mora ozbiljno da se razmotri. To nije medicinski deo", rekao je on.

Kon je naveo da postoji mogućnost preispitivanja mera za frizerske, kozmetičke salone i slične uslužne delatnosti. One, u skladu s donetim epidemiloškim merama za ovu sedmicu, od jutros ne rade.

Istakao je da bi trebalo strože kažnjavati one koji se ne pridržavaju epidemioloških mera.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir