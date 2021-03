SVI TRČE DA PROVERE ANTITELA ČIM SE VAKCINIŠU A DR SRĐA KAŽE To nije način da se pouzdano utvrdi je li neko zaštićen zbog 2 stvari

BEOGRAD - Vakcina štiti 97 odsto od korona virusa, a test na antitela nije način da se pouzdano utvrdi da li je neko zaštićen ili ne, izjavio je danas član Kriznog štaba imunolog dr Srđa Janković.

"Rutinska provera antitela nakon vakcinacije nije način da proverimo da li je vakcina delovala. Pre svega, ne možemo tako proveriti ćelijski imunitet koji je mnogo važniji, drugo na različitim testovima možemo dobiti rezultate koji se razlikuju kvantitatvno, a da to ne znači da je zaštita manja", rekao je Janković.

On je za Prvu TV naveo da praksa pokazuje kako dve doze vakcine nakon što prođe period od tri nedelje štite u proseku 97 odsto od ove bolesti, ali je pozvao sve vakcinisane da se i dalje pridržavaju mera zaštite. Janković je apelovao na sve koji se još nisu prijavili za imunizaciju da to obavezno učine.

On je ocenio kako su prognoze o tome koliko će epidemija trajati nezahvalne, jer niko ne može predvideti kao će ići tok epidemije.

Janković je pokušao da objasni i zašto su najnovijim merama Vlade zatvoreni frizerski saloni i slične delatnosti gde ulazi mali broj ljudi, a dozvoljen je rad hipermarketima gde ima mnogo ljudi u zatvorenom prostoru.

"Svuda gde ima kontakta postoji rizik od zaraze. Naravno da nam je cilj da to svuda sprečimo, ali mere su usredsređene tamo gde su najveći rizici i tamo gde su nasušne potrebe. Imamo veću potrebu da nešto bude izuzeto od mera. Ne kažem da frizerski saloni nisu važni, daleko do toga, i da ne uvažavamo one koji tamo rade i koji ih kotriste, ali bez nečega se može pet dana, bez nečega se ne može ni pet dana", rekao je Janković.

On je pozvao građane da se pridržavaju mera zaštite iako su se zamorili zbog dugog trajanje epidemije.

"Razumem sve kojima je posle godinu dana teško da se motivišu da poštuju mere, međutim neophodni su minimum sloge, solidartnosti, konsenzus da to učnimo. Situacija ne sme da se pogorša dalje, jer naprosto zdaravstveni sistem neće više moći da se bori", upozorio je Janković.

