ROTAVIRUS ISPRAZNIO VRTIĆE: Evo kako da ga razlikujete od koronavirusa!

Sve više dece u Srbiji zaraženo je koronavirusom, a pored ovog, u vrtićima trenutno hara i rotavirus, koji kod mališana izaziva temperaturu, dijareju i povraćanje. Usled ovog virusa deca brzo dehidriraju, pa se ponekad zadražavaju i na bolničkom lečenju, a pedijatar-pulmolog dr Snežana Rsovac, načelnica pedijatrijske i neonatološke intenzivne nege u Univerzitetskoj decijoj klinici u Tiršovoj objašnjava za Kurir kako da ovaj virus razlikujete od korone.

- Primećeno je povećanje rota virusne infekcije prvenstveno među decom predškolskog uzrasta. Reč je o infekciji izazvanoj rota virusom. Prenosi se tzv. feko-oralnim putem, odnosno preko prljavih ruku, ali se prenos može vršiti i kapljično. Infekcija kreće sa temperaturom i dijarejama, a ponekad i povraćanjem. Deca brzo dihidriraju, naročito ukoliko su mala i ukoliko su stolice učestale - objašnjava dr Rsovac.

Ona kaže da se mališani koji izgube dosta tečnosti, naročito odojčad, ponekad i hospitalizuju.

- Ako je velika učestalost stolica, onda su i gubici tečnosti veliki, te se takva deca zadržavaju upravo zbog nadoknade tečnosti - dodaje naša sagovornca. Kada je u pitanju klinička slika, ovaj virus ima neke sličnosti sa koronavirusom, ali se razlikuju po tome što rotavirus ne prate respiratorni problemi.

- Temperatura je prisutna i kod jednog i kod drugog virusa, s tim što kovid najčešće ide sa respiratornim problemima kod dece - zahvaćen je nos, kašalj, gušobolja... Dijareja je, takođe, u nekim slučajevima prisutna kod kovida, ali je to samo jedan od simptoma, dok je kod rotavirusa to osnovni simptom. To je razlika u klničkoj slici, a dijagnoza se postavlja tako što se iz stolice uradi test na rotavirus.

Dr Rsovac dodaje i da rotavirus nije tipučno sezonski virus, odnosno pojavljuje se u svako doba godine, ali loši vremenski uslovi pogoduju da se razvije u kolektivima.

- Lečenje je krakotrajno. Dete vrlo brzo reaguje na simptomatsku terapiju, na nadoknadu tečnosti, probiotike, prebiotike, elektrolitnu i metaboličku potporu, odnsonu adekvatnu nadoknadu tečnosti. Sanira se za nekoliko dana.

