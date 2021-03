BULE GONCIĆ: Podržavam da onaj ko se ne vakciniše plaća lečenje MAJA VOLK: To je ucena!

Izjava anesteziologa prof. dr Nebojše Lađevića u intervjuu datom Kuriru da onaj ko neće da se vakciniše treba sam da snosi troškove lečenja ako se razboli od koronavirusa, uz konstataciju da samo jedan dan lečenja na intenzivnoj nezi košta najmanje 1.000 evra, izazvao je polemiku u javnosti.

Većina naših sagovornika podržava masovnu vakcinaciju i i slaže se sa ovim mišljenjem, dok, naravno, ima i onih koji takav stav smatraju neadekvatnim.

Glumac Svetislav Bule Goncić podržava ovakav stav.

- Apsolutno podržavam vakcinaciju, jer to nije samo zbog nas. Imunizacijom štitimo sebe, porodicu, prijatelje, a bilo kakvo iracionalno shvatanje protiv vakcine nije u redu. Podržavam lekare i verujem da imaju razloga da upozore, skrenu pažnju, jer je u pitanju javno zdravlje.

S druge strane, pisac i scenarista Maja Volk oštro se protivi takvoj ideji.

- Apsolutno sam protiv toga. Ja imam plaćeno zdravstveno osiguranje. To je čista ucena. Ne može niko da nas ucenjuje. Ja sam preležala koronavirus, imam antitela, zašto bih morala da se vakcinišem? Imaju na hiljade ljudi koji su preležali virus i imaju antitela, zašto bi se oni vakcinisali? To je još jedan napad na našu slobodu izbora. Svako ima svoje razloge zašto ne može ili ne želi da bude vakcinisan. Ne postoje ljudi koji su protiv vakcina, samo postoje oni koji su protiv nebezbednih i nedovoljno ispitanih vakcina. Ako postoje garancije za sve, zašto ne može da se garantuje za vakcine?! Neka neko potpiše garanciju i ja ću se vakcinisati!

Mirjana Bobić Mojsilović, književnica i novinarka, uopšte nije htela da priča na ovu temu.

- Na sastanku sam, ne želim da komentarišem to - rekla je ona.

Mira Škorić, pevačica: Neka snose odgovornost i plate

foto: Printscreen, Premijera

- Svako ima svoj stav i mišljenje o vakcinaciji. Ja sam se vakcinisala i revakcinisala. Meni je žao ljudi iz zdravstvenog sistema koji padaju s nogu. Nikoga nije briga za to. Da, mislim da, ako je neko rešio da izabere da se ne vakciniše, treba da sam snosi odgovornost ako se razboli i da treba da plaća svoje lečenje. Postoje ljudi koji ne mogu da se vakcinišu, koji su na terapijama...

Miroslav Ilić, pevač: Vapaj lekara da se ljudi urazume

foto: Nemanja Nikolić

- Mislim da je dr Lađević to rekao kao neku vrstu vapaja da se ljudi dozovu pameti i budu odgovorniji. Smatram da on to lično možda ne misli tako. Iako to zvuči oštro, mislim da je to samo iz razloga što su lekari zaista na ivici snaga. Ja sam se vakcinisao „Fajzerovom“ vakcinom, mada bih se vakcinisao bilo kojom da nije bilo te tada.

Ljubinka Klarić, glumica: Ima i vakcinisanih koji su se zarazili

foto: Printscreen

- Nemam jasan stav o tome, jer prosto ima onih i koji su se vakcinisali, a zarazili su se. Moj sin je trenutno pozitivan i, pošto sam ja vakcinisana, još čekam da vidim šta će biti sa mnom. To bi bilo sve u redu kada bi nam vakcinisanje garantovalo potpunu zaštitu od zaražavanja.

Milica Milša, glumica: Vakcina je najveći pronalazak čovečanstva

foto: Printscreen/Magazin In

- Nisam čula za izjavu dr Lađevića, ali ja sam svakako za vakcinu i smatram da je vakcina jedan od najvećih pronalazaka čovečanstva. Da li postoji iko ko želi da se vrati u srednji vek, u kugu i koleru, kada vakcina nije bilo?

Ammar Mešić, glumac: Svako ima pravo na svoje mišljenje

foto: Nemanja Nikolić

- Što se tiče dr Lađevića, nemam potrebu niti želim da komentarišem bilo šta. Svako ima pravo da kaže šta misli, a i da zadrži mišljenje za sebe, što se tiče svega, pa i vakcinacije. Kao i što svako ima pravo da sam odlučuje o vakcinaciji. Ja sam se vakcinisao „Fajzerovom“ vakcinom i osećam se odlično. Ako nekoga moj primer navede da se vakciniše, bio bih srećan zbog toga.

Milan Jovanović, bivši fudbaler: Imamo mi i većih problema

foto: Starsport©

- Ne želim da to komentarišem, imamo mnogo većih problema. Dok je kriminal zastupljen u fudbalu, kao i u sredinama gde nam deca odrastaju, ja ne želim ovo da komentarišem.

Dragan Šutanovac, političar: Nevakcinisani ugrožavaju sebe i druge

foto: Dado Đilas

- Nije nepoznata stvar da ljudi u svetu plaćaju svoju zdravstvenu zaštitu. Kod nas ljudi ne plaćaju lečenje, ali onaj ko se nije vakcinisao ne samo što će ugroziti sebe i okolinu već će i građani koji su vakcinisani morati da plate lečenje i tim ljudima, jer se lečenje plaća od građana koji plaćaju porez.

Milan Živadinović, fudbalski trener: Nismo spremni da poslušamo

foto: Kurir

- Mi kao narod nemamo kulturu za ovakve stvari, za nas je ovo sve novo. I baš iz tog razloga što nismo spremni da poslušamo, mnogi plaćaju cenu i umiru. Apsolutno se slažem sa dr Nebojšom Lađevićem, on je veliki stručnjak.