AMAN LJUDI, MOLIM VAS! Dr Kon apeluje: Zdravstveni sistem je na ivici PROPASTI! Od svih nas zavisi kraj epidemije

Moram da kažem da je medicinski deo Kriznog štaba imao jasan stav da treba da bude zatvoreno sve najmanje 14 dana da bi se spustio nivo aktivnosti virusa, ali imamo tzv. ekonomski diktat. Rekao bih da je ovo produženje mera uz neke korekcije koje su izvršene, rekao je epidemiolog dr Predrag Kon.

Govoreći o epidemiološkim merama, zdravlju i ekonomiji dr Kon je rekao da je za dva dana stiglo 85 molbi za izuzeće, kao i da i dalje pristižu.

- Kada dobijete informaciju da je implementacija takvih mera izuzetno teška, gotovo nemoguća za ekonomiju ili ćete prihvatiti tako nešto ili ćete se okrenuti i otići. U takvim okolnostima traže se mere koje će sprečiti da se virus prenosi - rekao je on.

Ističe i da su mere pooštrene.

- Sada je devet kvadratnih metara po osobi. Treba da postoji kovid redar, obavezna maska i pojačana inspekcija. Najvažnije je da ljudi znaju da se na taj način štite - objašnjava on.

Još jednom je apelovao na poštovanje mera.

- Aman ljudi, molim vas, shvatite da je zdravstveni sistem na ivici propasti, da jedino na taj način može da se sačuva ako se poštuju mere - naglasio je dr Kon.

Pritisak na bolnice

- Problem je u tome što su ućutali. Imate pojedince koji govore u ime svih, a same kolege koje su na tom polju su zaćutali. To tako doživljavam, da više ljudi nemaju reči, ako ih do sada nisu čuli, ako imate događaje koji ignorišu činjenicu da se oni nalaze u katastrofalnoj situaciji onda čovek više ne zna šta bi rekao - rekao je dr Kon.

U ime svih lekara kazao je, da gube reči, a ako se ne promeni odnos prema celokupnoj situaciji da je sledeći korak odustajanje.

Nepoštovanje mera

Kada je reč o onima koji ne poštuju epidemiološke mere, već se okupljaju na žurkama i uz muziku naglasio je da su to ljudi koji ne razumeju situaciju u kojoj se nalazimo.

- To su ljudi koji su zaplašeni i koji se uz muziku i pevanje osećaju bolje. To su ljudi koji misle potpuno pogrešno, da odustajanje od vakcinacije vodi slobodi. Nisu u pravu, treba da razumeju situaciju u kojoj je vakcinacija jedini izlaz u ovoj situaciji - rekao je dr Kon.

foto: Printscreen/RTS

Ističe da se to radi iz nekog ubeđenja.

- Oni jako duboko greše jer rade to iz ubeđenja. Greše jer su u strahu, delimično u neznanju i pružaju otpor autoritetu, u ovom slučaju državi koja traži samo vakcinaciju. Postavlja se pitanje šta oni nude kao alternativu, nude da toga nema, nude slobodu bez razmišljanja o virusu. Nude neistinu - naglasio je dr Kon.

Druga doza vakcine pa zaražavanje?

Na pitanje zašto se neko zarazi posle druge doze vakcine epidemiolog objašnjava da su to sporadični slučajevi.

- Osobe sa jednom dozom vakcine imaju već 85 odsto manje hospitalizacija, u odnosu na 100.000 stanovnika ima 85 manje onih koji su primili prvu dozu, a 97 ako su primili dve doze. Govorim o tome da su ti podaci svuda u svetu istraženi i jasno precizirani i dokazani. Ako neko neće da ih vidi onda se svi nalazimo u problemu zbog tog nekog - objasnio je dr Kon.

Na pitanje kada će kraj epidemije dr Kon objašnjava da to zavisi od nekoliko stvari.

- To zavisi od brzine našeg sprovođenja vakcinacije od toga zavisi. Od prirodnog toka ove epidemije koja je pokazala da u letnjim mesecima pokazuje nižu aktivnost nego u jesen i zimu, videćemo sad u proleće - kazao je dr Kon.

Dodaje da moramo da nađemo način da izdržimo još nekoliko meseci.

- Ekonomski postoji diktat da se mora raditi ako je već tako onda maksimalno merama koje su propisane da se poštuju, da se obezbedi da se virus ne prenosi, da se ne ponašamo kao do sada - naglašava epidemiolog.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir