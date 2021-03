MALI ZVORNIK ČUVA PODZEMNI GRAD KARAĐORĐEVIĆA: Star je 80 godina, ima 75 prostorija i mogao da primi 5000 ljudi (KURIR TELEVIZIJA)

Podzemni grad koji je srpska kraljevska porodica Karađorđević gradila u Malom Zvorniku sa namerom da se u slučaju velike nevolje u njega mogu smestiti svi članovi i nekoliko hiljada građana bliskih dvoru, dugo bio neistražen a pretpostavlja se da je za njega znalo samo pet ljudi najbližih kralju.

Suzana Perović iz opštinske uprave Mali Zvornik kaže da su odabrani tajnu čuvali pod šifrom "Kamena devojka". Grad je sastavljen od lavirinta hodnika i prostorija, a Mali Zvornik je odabran jer je bio geografsko središte kraljevine Jugoslavije, kao i zbog same konfiguracije terena.

"Tajni grad se prostire na 4.500 kilometara kvadratnih i u njega bi moglo da se smesti oko 5000 ljudi u slučaju ratne opasnosti. Ima 12 ulaza ili izlaza i svi oni koji se nalaze sa strane puta, gledaju na Drinu. Glavni hodnik je dug kilometar i po i ima 75 prostorija. Temperatura iznosi između 14 i 18 stepeni", objašnjava ona i dodaje da je Karađorđević tajni grad građen je 1930. do 1934. godine po naređenju Kralja Aleksandra.

Gradnja je prekinuta 1934. godine posle ubistvom kralja Aleksandra u Marseju. Zainteresovanost za grad ispod zemlje vlada tek poslednjih deset godina,a sve do tada bio je potpuna misterija.

"Vidite i zatvorske ćelije, priča se da su dovodili zatvorenika noću sa povezima na očima. Kažu da je u jednu od ovih ćelija moglo da stane do 50 zatvorenika. Posetićemo i kraljev apartman, u kome je Kralj Petar Drugi boravio od 7-9 aprila 1941. godine. On je ovde proveo svoje poslednje dane u Srbiji i nakon toga je prešao most koji nosi me po njemu,a zatim je otišao u izgnanstvo iz kog se nikada nije vratio. Imamo i salu za sednice. Ono što je istorijska činjenica je da je ovde održana poslednja sednica vlade Kraljevine Jugoslavije 10/11 april 1941. godine", navela je Perovićeva.

Kako je dodala, osim tog jedinog puta, nemaju informaciju da je grad korišćen u toku Drugog svetskog rata ili bombardovanja.

Sve prostorije su bile prazne, a do sada su tri opremljene autentičnim nameštajem iz tog vremena. Postoji projekat obnove, koji bi omogućio da grad Karađorđevića zaliči na ono kako je izgledao kada je izgrađen i postane turistički potencijal ovog kraja.

