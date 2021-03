MANIJAK 8 MESECI PROGANJAO MINISTARKU DARIJU: Isplivale uznemirujuće poruke koje joj je DANONOĆNO SLAO

"Neće RNK vakcina od bilećke kobile napraviti beogradsku damu", samo je jedna u nizu uvredljivih poruka koju je izvesni Simon Simonović iz Norveške slao Dariji Kisić Tepavčević, ministarki za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Agonija članice Vlade Srbije, koja je od početka pandemije kao epidemiolog deo Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, trajala je više od osam meseci, a za to vreme Simonović joj je putem poruka pisao razne optužbe, brutalne uvrede, a upućivao joj je i pretnje.

Upravo zbog svega ovoga i bojazni da bi mogao i fizički da naudi ministarki njega su pripadnici Bezbednosno-informativne agencije uhapsili nakon što je avionom pre nekoliko dana doleteo iz Norveške u Beograd. Simonović se tereti da je proganjao ministarku Kisić Tepavčević.

Prvu poruku poslao joj je 20. jula prošle godine. U toj poruci Kisić Tepavčevićevu je optuživao da zarad, kako je naveo, jeftinih političkih poena, učestvuje u lažiranju informacija.

- Najdobronamernije vam savetujem da ne učestvujete više u lažiranju informacija zarad jeftinih političkih poena nekih drugih ljudi. Sitne beneficije koje sada imate neće biti vredne razvlačenja po ulicama odgovornih, a ne razumem zašto se svakodnevno kandidujete da budete među njima. Vi treba da budete osoba od integriteta i stručnosti. Srdačan pozdrav. Simon Simonović - navodi se u poruci.

Petnaestak dana kasnije, 5. avgusta, poslao joj je novu poruku u kojoj je iz čista mira počeo da je vređa i da joj preti.

- Misliš da si nedodirljiva? Moj savet ti je da se ne zaje*avaš sa narodom, ukoliko ne nameravaš da pobegneš nazad u Trebinje/Bileću. Ako misliš da će ti ovo proći, znaj da nas ima kojima ni Vučić, ni keramičar Gašić, ne mogu ništa - napisao je Simonovići.

Kako Kisić Tepavčević nije reagovala ni na optužbe, ni na pretnje, ni uvrede, Simonović je nastavio da je uznemirava i proganja svaki put izmišljajući nove gnusne laži na njen račun.

- Zvao me vaš komšija iz Bosne. Molio me da vam prenesem sledeće: Kaže... neće RNK vakcina od bilećke kobile napraviti beogradsku damu. Ne znam šta to znači, ali učinilo mi se da je to upućeno vama - navodi se u poruci koju je Simonović poslao ministarki 23. decembra.

Ni tu se nije zaustavljao. Isto veče, sat vremena kasnije, stižu nove poruke, a ovoga puta na meti je i ministar Vulin:

- Pa ti i Vulin krenete da ponovo privodite mog brata, pa ja kao objavim snimke o vama. Pa da se zezamo... Pa na primer ja dođem, pa ti i Vulin kao glumite ministre, pa ja kao objavim snimke sa vama, pa se kao za*ebavamo... Jedva čekam...

Čim je sleteo u Beograd, a zbog uznemiravanja, proganjanja i pretnji ministarki, Simonović je uhapšen, kao što bi bio uhapšen svako ko na bilo koji način upućuje pretnje i proganja bilo koga, ne samo u Srbiji, nego bilo gde u svetu.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir