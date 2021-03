IZMENE ZAKONA: Ukidaju se penali zbog prevremenog odlaska u penziju, a podizanje novca nakon smrti korisnika više neće biti moguće

Samo radnicima koji su po sili zakona morali da se penzionišu pre 65. godine zbog stečaja ili restrukturiranja firme novim izmenama Zakona o PIO biće ukinuti penali i dobijaće punu starosnu penziju dok će ostalima ta "kazna" ostati trajna.

To je najvažnija izmena u Nacrtu dokumenta u kome nema ni naznaka da bi penali za sve ostale kategorije prevremeno penzionisanih mogli da budu privremena mera, odnosno da važe samo do regularne starosne granice, što je bio zahtev jednog dela javnosti, među kojima su i sindikati.

Da li će nakon javne rasprave, koja traje do 2. aprila, predlagač promeniti mišljenje o ovom problemu, za sada je neizvesno, ali ono što je izvesno to je da nema ni nagoveštaja pomeranja i pooštravanja starosne granice za odlazak u penziju nakon navršenih 65 godina života, ni za muškarce, ni za žene. Time je stavljena tačka na spekulacije koje su bile poslednjih meseci da ćemo zbog neodrživosti penzijskog sistema još stariji morati da završimo radni vek.

To praktično znači da neće biti značajnijih izmena važećeg Zakona o PIO, izuzev u delu koji se odnosi na radnike koji su po sili zakona morali da se penzionišu pre 65. godine. Njima će sada umesto uredbom pravo na punu starosnu penziju biti regulisano zakonom i to na osnovu ugovora koji su ranije potpisali sa vladom.

Drugim rečima, zakonom će steći pravo na ukidanje penala za odlazak u penziju pre 65 godine, jer je reč o radnicima koji su protivno svojoj volji morali da se penzionišu zbog činjenice da su im firme otišle u stečaj ili u restrukturiranje, a oni su do penzije imali još dve, odnosno pet godina.

Promene su inicirane zato što je reč je o osobama koje su prihvatile program Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, ali su zbog izmena zakona iz 2014. godine, umesto starosne, ostvarile pravo na prevremenu starosnu penziju sa trajnim umanjenjem iznosa ove penzije.

- U međuvremenu je usvojen Zakon o PIO kojim je uvedeno da će onima koji steknu samo godine staža kao uslov za penziju, ali ne i godine starosti, prinadležnosti biti umanjivane. To znači isplatu umanjene penzije za svaki mesec koji fali do ispunjenja starosne granice za penzionisanje. Odlukom Vlade Srbije iz marta 2016. godine, ovoj grupi penzionera je do 1. oktobra isplaćivana puna penzija, a problem je nastao kad je tehnička vlada taj zaključak ukinula. Ovim izmenama ta nepravda se ispravlja, pa će ovi penzioneri dobijati punu, a ne umanjenu penziju - navodi izvor iz Vlade Srbije.

Izmene i u vezi sa porodičnom penzijom

Pored ovih izmena, predviđeno je i da svi korisnici porodične penzije ubuduće budu u ravnopravnom položaju, tako što se posle smrti penzionera ona neće određivati od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske koja bi osiguraniku pripadala u času smrti.

Istovremeno, deo koji se odnosi na status osoba u vanbračnim zajednicama i sticanje prava porodične penzije nije promenjen, odnosno njeno postojanje će se utvrđivati u vanparničnom postupku.

Zbog problema koji su evidentirani u praksi, a vezani su za zloupotrebe oko isplate penzija nakon smrti korisnika, kad neko umesto njega nastavlja da podiže, zakonom su definisani i mehanizmi kako da se ovo spreči i vrati već uplaćeni novac.

