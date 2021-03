POSLE SLUČAJA IZ BLACA, KLUPKO POČELO DA SE ODMOTAVA: Decu otimaju i u drugim centrima za socijalni rad?! Roditelji spremaju tužbe

Članovi više od sedamdeset (70) porodica sa jugoistoka Srbije potpisali su se na peticiji Regionalnog centra za zaštitu ljudskih prava "Mobing" iz Niša u kojoj se od Ministarstva za brigu o porodici i demografiji traži preispitivanje odluka centara za socijalno o dodeljivanju dece hraniteljima ili bračnim partnerima.

Peticijom se traži da se retroaktivno preispitaju odluke da se deca dodele nekim hraniteljskim porodicama ili partnerima čiji su uslovi za čuvanje dece pod sumnjom. Ovo je tek početak žestoke borbe velikog broja ljudi u Srbiji kojima su deca oduzeta, a koji smatraju da su neopravdano odlukama matičnih Centara za socijalni rad ostali bez roditeljskog ili drugog staranja.

Nesumnjivo da je slučaj iz Blaca pokrenuo lavinu nezadovoljstva radom mnogih centara i oni koji su stavili potpis na peticiju žele da to isprave jer ne samo da sumnjaju u stručnost radnika socijalnih ustanova već i u njihovu korumpiranost. Samo ovih poslednjih dana marta u pitanju je oko 100 dece koja su zbog trzavica u psihološkoj agoniji.

Aleksandra Barton iz "Mobinga" ističe da se peticija prikuplja tek nekoliko dana, a da brojka svakim danom raste. Za sada su potpisali roditelji iz Zaječara, Bora, Niša, Leskovca, Vranja i drugih gradova jugoistoka Srbije.

- Nešto je ozbiljno "trulo" u centrima za socijalni rad kada su ljudi masovno nezadovoljni što su im uzeli decu i dali ih u hraniteljsku porodicu ili, prema njihovim tvrdnjama, partnerima od kojih su neki osuđeni nasilnici. Mi sada idemo na uobičajno potpisivanje, a krenuće i internet peticija. Mi možemo grupno samo da zatražimo reviziju tih odluka, ali krivične prijave protiv radnika koji su, prema izjavama porodica, dali decu kome to ne zaslužuje, podnosićemo pojedinačno. Naš advokat je spreman da svaku prijavu podnese u gradu odakle naši građani dolaze, a to mogu i oni sami da učine. Strašne su to sudbine ljudi kada centar sa policijom odvodi decu koja ne žele da idu od bake, majke ili drugih srodnika - priča Bartonova.

Ona Kuriru predočava par uznemirujućih audio snimaka na kojima se čuju deca kako jauču, ridaju, plaču zato što ih odvode.

Leskovčanka Kata S. - Radnica mi otela unuku i odvela je ocu na zadnji ulaz

Jedan od takvih slučajeva je i agonija profesorke književnosti iz Leskovca, Kate S. kojoj su dete, kako ona svedoči, oteli iz Centra za socijalni rad u Leskovcu. Ovoj gospođi je ćerka umrla, ostavivši iza sebe dve prelepe devojčice od 13 i 11 godina.

Bivši suprug njene preminule ćerke je kako ona kaže, došao jednog dana i rekao da on nema sredstava da izdržava oba deteta, nego da se o mlađoj devojčici stara baka Kata.

- Normalno da sam to prihvatila. Sve je manje više bilo u redu dok bivši zet nije došao jednog dana i rekao da su obe devojčice iz "Pošte" gde je moja ćerka radila, dobile stipendiju. Mlađa devojčica je uveliko živela kod mene, stariju unuku sam viđala. I ja dobijem tužbu gde on traži starateljstvo nad mlađom unukom. Od tada počinje moja agonija - priča Kata S.

Ona je od tada uredno vodila dete u leskovački Centar za socijalni rad da se vidi s ocem.

- U 2019. godini odvela sam unuku u centar i dete je, onako uzbuđeno počelo da plače. Radnica Odeljenja za briogu o porodici M.L.S. koja vodi slučaj je relkla da je vodi da se malo umije. Sedela sam, čekala, nema ih da se vrate. Tada sam ja ukapirala da je devojčica zapravo na drugi izlaz odvedena gde je čekao otac i odveo. Pripalo mi je teško. On u tom trenutku nije imao nikakav papir ili sudsku odluku da njemu bude data na čuvanje. Šta se zapravo krije iza svega? On je osnovao novu porodicu, dobio dete, ne radi niko i oni u stvari žive od te dve stpendije od "Pošte" - priča svoju muku baka Kata.

Ona kaže da je bivši zet osuđivan za nasilje u porodici na šest meseci, dve godine uslovno jer je tukao njenu sada preminulu ćerku.

- Moja unuka je bila odličan đak sa svim peticama, imala je svoju sobu, radile smo gradivo zajedno. Sada u 50 kvadrata, njih sedam osam živi zajedno, vrlo neuslovno. Ona je pod stalnim stresom, naređala je neke dvojke u školi. On je, istina kasnije dobio neki papir o starateljstvu, ali kako je to mogao da dobije uz svu tu situaciju, ne znam. Zato želim da inspekcija nadležnog ministarstva uđe u centar i preispita ovu i još nekoliko sličnih slučajeva - kaže ova profesrka književnosti koja ističe da sudski proces još traje.

Ona navodi da je viđala unuku na tri sata od 2019. godine, ali i da knjigu može da napiše o celom slučaju i užasnim scenama koje su prošle obe devojčice. Zato je potpisala ovu peticiju i u dogovoru sa advokatom "Mobinga" podneće krivičnu prijavu protiv radnice Centra za socijalno u Leskovcu.

Zajednička tužba

Roditelj Dalibor C. iz Leskovca podneće zajedničku tužbu sa još šest očeva ili majki protiv Centra za socijalni rad u ovom gradu jer kako kaže "nešto se čudno događa" u sobi za razgovor.

- Majka je dete maltretirala godinama i sada na viđenju u centru, radnica A.K. svaki put maltretira dete, vuče ga po sobi prema majci i slično. Ovo nije jedini slučaj tako da ćemo ja i šest roditelja pokrenuti krivični postupak protiv nje zbog nesavesnog rada - rekao je pre par dana Dalibor C. za Kurir televiziju.

(Kurir.rs/ M.S.)

