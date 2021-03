KOPAONIK - Na mrežama se pojavio snimak kovid koncerta sa Kopaonika, jednog od najpopularnijih zimovališta u Srbiji koje je i pored teške korona situacije puno kao oko?!

I to što je puno, ne bi bio problem da se mere poštuju, ali se ne poštuju - ljudi se guraju, sede jedni do drugih i to toliko blizu da igla nema gde da padne.

Posebna priča je noćni provod kojim se krše mere, pa se tako i ovaj šokantni-snimak pojavio na mrežama...

Evo sta rade na Kopaoniku pic.twitter.com/pBO8B90ozl — Drustvene mreze (@drustvenidrug) March 27, 2021

(Kurir.rs/Twitter)

Kurir