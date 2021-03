POSLE PRILOGA NA KURIR TELEVIZIJI O MILICI I NJENOJ KERUŠI LARI, SRBIJA NA NOGAMA Nemam mnogo ali daću šta imam PLAČEM ZBOG MALENE

Posle priloga emitovanog u emisiji 300 čuda na Kurir televiziji o teškoj priči devojčice iz Konjuve Milice Rackov, koju u stopu prati njena keruša Lara, podigla je celu Srbiju na noge!

Devojčica svakodnevno u školu kreće u pet sati, jer do škole ima 15 kilometara, a pola puta ide peške do prve autobuske stanice. Njen četvoronožni prijatelj, keruša Lara svakog dana je prati do autobuske stanice, gde je verno čeka da se vrati.

U prilogu koji je objavljen na Kurir televiziji, osim priče o prijateljstvu devojčice i njene ljubimice, snimljen je i težak život koji žive mala Milica i njena porodica.

Devojčicini roditelji nisu zaposleni. Jedini prihodi su im dečiji dodaci. Milica je glavni oslonac ocu i majci, a ima i mlađeg brata.

Kada ne ide u školu i završi sa učenjem, ona kuva, cepa drva, sadi luk, kopa, rilja. Na to je niko ne tera, želi da pomogne svojima koji se mukotrpno bore za svako parče hleb. Milica se sa drugaricama retko viđa jer daleko živi.

- Volela bih da imam telefon, kompjuter, da mogu da se čujem sa drugaricama - rekla je devojčica.

Tako je jedan čitalac Kurira, Dragan Milošević, kontaktirao našu redakciju upravo sa željom da devojčici pokloni mobilni telefon. I nije jedini. Javljali su se ljudi i na mrežama, nudeći pomoć. Još jednom smo pokazali koliko srce Srbi imaju.

Još jedna čitateljka Kurira rekla je da se i samo čitanjem komentara moglo videti da naš narod ima dobru dušu.

- Kada sam pročitala priču o porodici, nisam mogla da zaustavim suze. Oni žive kao gorštaci, u 21. veku. Čime to ta deca, cela ta porodica, mogu da zasluže? - rekla je Nataša K.M. koja je rekla da će porodici, uz pomoć svojih prijateljica, napraviti pakete odeće, ali i nešto novca.

Na Instagramu nam se javila i Ankica F. koja je rekla nema mnogo, ali da želi da pomogne.

Inače, devojčica Milica ima 13 godina i nosi odeću koju inače nose deca tog uzrasta, kao i broj patika 36,37.

Porodica Rackov ima još članova porodice. Najmlađi sinčić ima dve godine, a stariji sin 10 godina, a oni imaju i četvorogodišnju sestricu.

18:55 Teška životna priča devojčice Milice i njene keruše Lare

Svako ko želi da pomogne, a ne može da ode kod njih, može porodici Rackov poslati pomoć poštom, i to slanjem na sledeće podatke:

Dejan Rackov, Konjuva, 18430, Kuršumlija.

Ovim povodom kontaktirali smo i oca Dejana koji se unapred zahvaljuje svima koji bi da pomognu.

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa porodicom, molimo da nam se javite na mejl "redakcija@kurir-info.rs" ili na zvaničnoj Fejsbuk stranici Kurira.

Kurir.rs/Suzana Trajković/300 čuda/Ljiljana Danilović

Kurir