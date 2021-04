DR KON O VLASTI VELISAVLJEVIĆU: Bio je vakcinisan, a preminuo od korone, epidemiolog objasnio kako je to moguće

Glumac Vlasta Velisavljević nedavno je preminuo u 95. godini od posledica korona virusa, a bio je vakcinisan. Mnogi zbog toga osporavaju vakcinu, a dr Predrag Kon je objasnio kako je moguće da osoba koja je revakcinisana umre od kovida-19.

On najpre ističe da se ne može na osnovu pojedinačnih slučajeva zaključivati nešto opšte.

- Ne znam tačno kada je dobio koronu posle druge doze. Može da se desi, mi kad kažemo da je 78 odsto efikasna vakcina, to znači da 78 odsto stvara antitela, a 22 odsto nema antitela, ima neku zaštitu, ali može doći do smrtnih ishoda.

Doktor Kon je još jednom istakao da pojedinačne slučajeve ipak ne treba uzimati kao merilo.

- Kada masovno to pratite, u Izraelu su pratili na preko 500.000 ljudi, pa onda imate mečovanu kontrolu, pa pratite jedno dva meseca šta se dešava kod onih koji su vakcinisani i koji nisu vakcinisani, koliko se pojavljuju te bolesti vakcinisanih i nevakcinisanih i vidite da se 98 odsto manje pojavljuje obolevanje kod onih koji su vakcinisani u odnosu na one koji nisu. Na tako masovne brojeve onda imate na kraju da vakcina itekako radi. Kada se pojedinačni slučajevi izdvajaju, pogotovo kada je neko tako voljen kao Vlasta... Jako mi je žao što se to desilo, ali to ne može da se uzme kao merilo - kazao je dr Kon za TV Prva.

Epidemiolog je govorio i o efektima vakcinacije te objasnio da se oni već i vide.

- Efekti vakcinacije se vide, samo nisu toliko jasni. Vide se recimo u Beogradu, gde je preko 32 odsto odraslog stanovništva vakcinisano, to je značajan rezultat. Vidi se i kada se uporede mesta koja su slična, sa različitim obuhvatom, vidi se da gde je veći obuhvat dolazi do zaravnjenja. Mi te rezultate već sada vidimo, s tim što jedna studija se ozbiljno radi i pokazaće u odnosu na sve vakcine, pa onda pojedinačno. Već sa jednom dozom zaštita je negde oko 80 odsto - zaključio je on.

