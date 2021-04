NOVE MERE STUPILE NA SNAGU: Od danas možete u kafić ili restoran, a ovo su uslovi koji moraju da se poštuju

Krizni štab za borbu protiv korona virusa predložio je da nove, blaže mere stupe na snagu od danas, a to podrazumeva nekoliko promena.

To je potvrdio i epidemiolog dr Predrag Kon koji je juče rekao da će biti korekcije mera ali i njihova stroga kontrola.

Ugostiteljski objekti

Ono što je većina sa nestrpljenjem čekala jeste kada će ponovo moći da uživaju u kafićima i restoranima, a ugostitelji su isto tako čekali trenutak ponovnog početka rada.

Od danas ponovo počinju sa radom bašte kafića i restorana, ali će moći da koriste samo 50 odsto kapaciteta. Ugostiteljskim objektima sa baštom od danas je dozvoljen rad isključivo na otvorenom, uz poštovanje svih epidemioloških mera, koje između ostalog podrazujemvaju najviše petoro ljudi za istim stolom.

U baštama razmak mora da bude od dva metra između gostiju, a ne među stolovima i moraju da se nose maske, to je ono što je naglasio i dr Kon.

Takođe, zabranjeno je izvođenje scensko muzičkog programa (živa muzika u baštama).

Rad ugostitelja unutar objekata i dalje nije moguć.

I dalje je na snazi mera da svi objekti moraju obezbediti poštovanje mere od minimum devet kvadratnih mera po osobi ili posetiocu.

Uslovi za vlasnike lokala i goste – Popunjenost bašti do 50 odsto kapaciteta – Maksimalno petoro za istim stolom – Razmak od dva metra među gostima, ne stolovima – Nošenje zaštitnih maski – Zabranjena muzika uživo

Radno vreme ostalih objekata

Krizni štab je predložio i da se radno vreme svih objekata, uključujući one koji već rade i one koji će biti otvoreni, od danas produžava maksimalno do 22 sata.

Ovo se odnosi na prodavnice prehrambene robe, frizerske i kozmetičke salone, teretane, spa centre...

Ustanove kulture - bioskopi, pozorišta, galerije, biblioteke takođe će moći da rade do 22 časa.

Tržni centri, koji su zatvoreni već nekoliko nedelja, neće raditi ni od danas. Naknadno će biti razmotreno od kada bi mogli da rade i pod kojim uslovima.

Izolacija

Svi koji u svom domaćinstvu imaju nekog ukućana koji je oboleo moraju da idu u izolaciju do 14 dana. To ne važi za one za koje se zna da su preležali koronu, one koji su se vakcinisali i zdravstvene radnike.

Svakako, u izolaciji moraju biti i oni koji su zaraženi koronom, a nemaju simptome bolesti.

Škole

Svi srednjoškolci i stariji osnovci ostaju na onlajn nastavi i u narednom periodu. Oni mogu da, u kontrolisanim i bezbednim uslovima, idu u školu samo na ocenjivanje.

Podsetimo, u Srbiji je u prethodna 24 sata na korona virus testirano 11.711 građana od kojih je 3.304 novozaraženih.

Preminulo je 36 pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalazi 292 obolela.

