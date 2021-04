VESIĆ ZA KURIR: Premijerka Brnabić podržala predlog da VAKCINISANI GRAĐANI dobiju pogodnosti i stimulacije

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je danas posle sednice Kriznog štaba da je premijerka Ana Brnabić podržala predlog da vakcinisani građani dobiju određene pogodnosti.

- Krizni štab i premijerka Brnabić pozdravili su napore Beograda da se onim građankama i građanima koji su potpuno vakcinisani daju pogodnosti i stimulacije. Ideju su ocenili kao izvanrednu. Medicinski deo Kriznog štaba je zamolio grad Beograd da ovu odluku odloži do trenutka dok svima koji su izrazili želju da se vakcinišu to ne bude omogućeno. U ovom trenutku je oko 350.000 ljudi prijavljeno, a nisu se još vakcinisali. Prihvatio sam njihov predlog tako da će Beograd odložiti ovu odluku do tog trenutka - rekao je Vesić za Kurir.

Na sednici Kriznog štaba je prema njegovim rečima konstatovano da je Beograd najuspešniji region u Srbiji kad je vakcinacija u pitanju.

- Izneo sam na štabu da je cilj Beograda da se u našem gradu vakciniše 750.000 ljudi. Mi ćemo u tome uspeti zajedno sa domovima zdravlja, hrabrim lekarima, sestrama i volonterima koji rade na vakcinaciji. Pozdravljam odluku medicinskog dela Kriznog štaba da se od ponedeljka dozvoli da rade bašte u ugostiteljskim objektima i da od srede rade tržni centri. Pozdravljam i to što je doneta odluka da se radno vreme produži do 22 sata što tražim od januara. Razumem današnje odluke kao razuman kompromis koji je moguć u ovom trenutku - dodao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika Beograda je naglasio da je zahvalan medicinskom delu Kriznog štaba jer su pored velikog broja zaraženih imali razumevanje za zahteve privrede i Beograda.

- Nadam se da ćemo u narednim nedeljema, kako se epidemiološka situacija bude poboljšavala, doći u situaciju da se mere dodatno relaksiraju. Sve odluke su danas donete jednoglasno i siguran sam da ćemo nastaviti zajedno da radimo jer imamo isti cilj da pobedimo virus - rekao je Vesić.

(Kurir.rs/S.S.)