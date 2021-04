PILOT VLADAN U SUZAMA OPISAO SLOBIN ODLAZAK U HAG: Otkrio i ko je zaradio na fotografijama vezanog Miloševića (VIDEO)

Pukovnik Vladan Kosić, nekada komandant Helikopterske jedinice MUP i DB Srbije, već neko vreme je u žiži javnosti kao svedok odlaska bivšeg predsednika Slobodana Miloševića iz Beograda u Hag, odakle se nikada nije vratio.

Upravo je Kosić bio čovek koji je planirao i organizovao bezbedan put Miloševića ka Tuzlii i osmislio diverziju s tri helikoptera kako se ne bi znalo u kojem se nalazi uhapšeni predsednik. S obzirom na to da se nalazio ispred helikoptera pred poletanje, a upravljao je jednom od druge dve letelice koji nisu prevozili Miloševića, jedan je od retkih koji mogu danas u detalje da opišu koje su se scene u tom trenutku odvijale.

- Predsednik je imao lisice na rukama i sako su mu stavili preko toga. Bio je u košulji. Prišli su mu pripadnici Haga i onda su počeli da mu čitaju određeni tekst i meni je to ličilo na optužnicu ili izvod iz optužnice. To je trajalo jedno dvadesetak minuta. On je to sve vreme slušao smireno i dostojanstveno, a na momente je pokazivao i nezainteresovanost za to, ali ni na koji način nije uradio ništa uvredljivo - istakao je Kosić u razgovoru za K1.

Pukovniku Kosiću je posebno zapalo za oko slikanje i snimanje bivšeg predsednika od strane "jedne mlade devojke".

- Snimala je i fotografisala sve. Pitao sam ljude o kome se radi. Prvo su mi rekli da se sklonim i da ne budem u kadru, a onda se ispostavilo da je to ćerka Zorana Mijatovića, zamenika načelnika Resora DB. Te fotografije su sutradan osvanule u svim svetskim i domaćim medijima. Ovo spominjem kao neuobičajeno jer sve prethodne operacije koje smo radili snimali su ovlašćeni kamermani iz naše službe - objasnio je Kosić.

Dodao je da su u tom trenutku do njega stizale informacije da "Vojska nešto sprema".

- Dato mi je do znanja da se neka aktivnost sprema i neki rizik. Tada sam tražio i treći helikopter da bude uključen. Hteli smo da zamutimo vodu radi bezbednosti i zavaramo trag. U najgorem scenariju je moglo da se desi da nam kontrola letenja zabrani da poletimo ili da prekinemo letenje i vratimo se. Mogu da nam zaprete obaranjem i tako dalje. Ali, najprihvatljivije je bilo da nam onemoguće da to realizujemo - objasnio je pukovnik.

Na platformi za poletanje, Kosić je otkrio šta se dešavalo dok su čekali odobrenje da krenu na put.

- Svi iz bezbednosne službe su se odmakli od predsednika i on je ostao sam sa tri lica iz Haga - jedna žena i dva muškarca. Onda je krenulo pretresanje. Ono što je za mene delovalo stvarno ponižavajuće je kad mu je pregledao usnu duplju sa zavlačenjem prstiju po desni i slično. Najviše se pozabavio pregledom usne duplje što je meni ostavilo neprijatan i težak utisak - rekao je pilot.

Pukovnik je nedavno istakao da uprkos pojedinim tvrdnjama, Slobodan Milošević nije pominjao Vidovdan pred svoj odlazak iz Srbije, upravo na ovaj praznik 2001. godine.

- Dva naoružana specijalca su bila u helikopteru sa Miloševićem. On je ušao i seo u helikopter, pogledao je u mene i njih (druge pilote) i rekao: "Dobar dan, momci". Bio sam uz letelicu i promrmljao sebi u bradu: "Ize'm ti dan predsedniče!" - prepričao je Kosić poslednji razgovor sa Miloševićem i zasuzio u studiju. - Čovek je bio staložen i svestan situacije u kojoj se nalazi.

(Kurir.rs/Mondo)