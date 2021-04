TAJNA POSLEDNJEG LETA MILOŠEVIĆA IZ SRBIJE: Krupni ćelavi službenik iz Haga pretresao je Slobu brutalno i gurao mu RUKE U USTA

Slobodan Milošević je tog 28. juna u helikopter "bel 212" ušao uz samo jednu rečenicu: "Dobar dan, momci!" Bio sam uz letelicu i promrmljao u bradu: "Izem ti dan predsedniče!" Pre njega u "bel" su se ukrcala dva specijalca JSO, a za njima tri službenika iz Haga, poslednji je ušao Sloba. Bio je miran i ozbiljan.

"Bel" je zatvorio vrata i zapustio elisu pa smo istovremeno uzleteli. Ja sa "gazelom". Treći helikopter "MI-17" čekao nas je u blizini Obrenovca. Ime pilota helikoptera "bel 212" ne mogu da kažem jer kolega ne želi da se to zna.

Istina je da je nekadašnji predsednik odleteo za Tuzlu u helikopteru koji ga je vozio na Gazimestan, ali pilot nije bio isti, kako tvrdi Čedomir Jovanović. Ja koji sam bio pored helikoptera nisam čuo da je predsednik rekao: "Danas je Vidovdan" ili da je ulazeći u "bel" kazao: "Ajde zdravo Srbi". Rekao je samo: "Dobar dan, momci".

Ovako se pukovnik Vladan Kosić, nekada komandant Helikopterske jedinice MUP i DB Srbije, seća prebacivanja nekadašnjeg predsednika Srbije i SRJ Slobodana Miloševića na vojni aerodrom bazu "Dubrave" kod Tuzle 28. juna 2001. godine.

Čovek koji je planirao poslednji let bivšeg predsednika iz Srbije pamti i mučne scene tog Vidovdana:

- Sve se odvijalo na platou ispred zgrade Instituta bezbednosti na Banjici. U malom konvoju vozila koji je prebacio Miloševića iz Centralnog zatvora bila su i tri službenika Suda u Hagu, dva muškarca i žena. Niko nije ulazio u zgradu, a Miloševiću je čitana optužnica Tribunala praktično ispred naših letelica. Za sve to vreme, jedna mlada žena, ispostavilo se ćerka Zorana Mijatovića, zamenika načelnika Resora DB, besomučno je fotografisala predsednika i letelice, kao i potpuno neprimeren, navodno zdravstveni pregled Miloševića. Krupni ćelavi službenik iz Haga pretresao je predsednika brutalno, gurao mu ruke u usta... Ukratko - užasna scena.

Sloba retko leteo Milošević je zaista malo leteo i svoj luksuzni helikopter "sikorski" koristio je samo nekoliko puta. - Pretposlednji njegov let bio je 1998. za Kladovo kad je puštena u pogon revitalizovana hidroelektrana. Tada smo ga ne letu pratili sa dva naoružana MI-24 jer je bilo informacija o mogućim nevoljama. Posle toga nije više ulazio u letelicu - veli pilot.

Prema "ad hok" napravljenom planu leta za "Dubrave", dva maskirna helikoptera DB "bel 212" i "gazela" poleteli su iz dvorišta Instituta bezbednosti, a treći, takođe, maskirni "MI-17", čekao ih je iznad Obrenovca. Kosić priča da su na livadi kraj Obrenovca SMATSA-i najavili tehničko sletanje. To navodno prizemljenje bio je manevar, da eventualno dezavuiše ideju da vojska ili neko drugi obori letelicu sa predsednikom.

Kosić se seća da su prethodno piloti DB-a dobili informaciju da je armija digla sve radarske sisteme i da je lovački par aviona spreman. To je bio razlog za lažni manevar.

- Kad smo se sakupili u vazduhu kod Obrenovca, izdao sam naređenje da se nastavi po našem internom planu bez sletanja. "Bel 212" prešao je Drinu u blizini Loznice i nastavio prema Tuzli, a "MI-17" je sleteo na Drini nešto severnije kao i ja sa "gazelom". Helikopter se iz Tuzle vratio za 20 minuta, potom smo se svi okupili u vazduhu i vratili u bazu u Surčin. Niko ništa po sletanju nije pričao - seća se Kosić.

Prema njegovom pamćenju, resor DB je akciju prebacivanja počeo da planira dvadesetak dana ranije. Pilot svedoči da je pozvan u Institut na Banjici kod Mijatovića, koji ga je na tom prvom sastanku pitao da li je moguće da slete u Centralni zatvor. Kosić veli da mu je tada postala jasna priroda zadatka kao i da su piloti "izdaleka" izviđali iz vazduha mogu li da slete. Zaključili su da je moguće, ali Mijatović nikada posle nije pominjao tu opciju.

Najčudniji borbeni zadatak Kosić navodi da nikada pre Vidovdana 2001. godine nije na sličan način dobio borbeni zadatak kao od Mijatovića. - Prethodni "posebni" zadaci pilotima DB bili su izdavani tako što bi komandant dolazio kod načelnika Resora i ovaj bi otvoreno rekao šta treba da se učini da bi na kraju pitao: "Šta vama treba da omogućimo da se zadatak obavi?" Ovog puta mi smo učili Resor šta je potrebno - kaže pukovnik.

- Na Vidovdan 2001. komandant jedinice Dušan Maričić Gumar zvao me je da helikopterom dođem u Institut. Gumar je bio smrknut i gotovo bez reči me je odveo do Mijatovića. Načelnika resora DB, Gorana Petrovića, nigde nije bilo - seća se pukovnik.

Dodaje i da nikad ranije nije vodio čudniji dijalog kao tada u kanceleriji DB:

- Da li vi možete da letite u inostranstvo - pitao je Mijatović.

- Gde i u koje svrhe - odgovorio sam pitanjem.

- Možete li u Bugarsku da prebacite neki teret? - pitao je Mijatović.

- Možemo, ali kako - odgovorio sam uz opasku da smo i ranije leteli "zvanično", ali i "ispod crte".

- Kako stojimo sa Banjalukom - bilo je sledeće pitanje.

Kosiću je tada "postalo jasno šta traže od posade".

- Sam sam predložio Mijatoviću maršrutu rečima: "Ako je to ono što mislim da jeste najbolje je da letimo pravo u Tuzlu. U Banjaluci bismo morali da sipamo gorivo i nije isključeno da bi nas naši umlatili kad bi videli koga vozimo". Na to je Mijatović klimnuo glavom i otišao da telefonira - priča Kosić.

Piloti su akciju prebacivanja osmislili samostalno. Komandantu Maričiću ukazali su na "problem" da postoji opasnost da ih zadrže u Tuzli sa letelicom. Maričić je otišao do Mijatovića i rekao mu da helikopter može u Tuzlu samo u pratnji dvoje ljudi iz JSO. Specijalci, mrki i naoružani, ukrcali su se u "bel" prateći ispod oka šta ko radi.

- Da nije bilo onog odvratnog slikanja i neljudskog pretresanja, moglo bi se kazati da je procedura prema Slobodanu Miloševiću bila korektna. Ovako... - završava svoje kazivanje pukovnik Vladan Kosić.

