DAČIĆU JE BOLJE DA ĆUTI: Bane Ivković se razgoropadio u jutarnjem, pa skresao sve! On je deo Mirine ekipe koja me izbacila iz SPS!

BEOGRAD - Branislav Bane Ivković, nekadašnji visoki funkcioner SPS, gostovao je jutros na televiziji povodom emitovanja serije Porodica koja je izazvala veliko interesovanje za sada već istorijske događaje od pre 20 godina - hapšenje Slobodana Miloševića.

On je u gostovanju na TV Pink kao akter tih događaja govorio šta se dešavalo u Vili Mir na Dedinju, u domu Miloševića, u najkritičnijim trenucima.

Na opasku voditelja da je Ivica Dačić rekao da je država platila seriju u kojoj se ismevaju Sloba i Đinđić, Ivković je odmah podigao ton:

- A kažite Ivici Dačiću zašto je držao gradski odbor u vreme kad je cela Srbija znala da sam ja za govornicom rekao šta se događa pred Slobinom vilom i poveo svih 37 poslanika... On je nastavio sebe da bira za predsednika GO i svoje potpredsednike i tek je onda došao i posle slikanja nestao! Gde je nestao, neka kaže a ja znam gde je otišao!

- Bolje mu je da ćuti, bolje neka ćuti! On je deo one ekipe koju je Mira Marković namestila da me izbaci iz SPS jer je ona želelea da vlada sa SPS - rekao je vidno uzrujan Ivković.

- On je sa tim istim DOS napravio vladu 2004, sa tim istim Koštunicom koji nas je najviše slagao - rekao je Ivković kog je pomen Dačićevog imena načas izbacio iz takta.

foto: Printscreen Pink

- Ja Zorana razumem, on se pravdao ekonomskim interesima a Kolin Pauel je naredio da Slobu isporuče - rekao je Ivković i dodao: A Koštunica nas je primao i obećao da ga neće isporučiti... Ja sam pred 100.000 ljudi rekao da imam obećanje... Jedan dečko me na ramenima držao tada i molio sam ljude da se raziđu - prisetio se Ivković događaja od pre dve decenije.

(Kurir.rs/SĐP)