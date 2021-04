BANE IVKOVIĆ IZ PRVE RUKE O PORODICI Serija me lično mnogo pogodila a najviše ono s pištoljem MIRA GA SKLONILA I POKAZALA DA ĆUTIM

BEOGRAD - Branislav Bane Ivković, nekadašnji visoki funkcioner SPS, gostovao je jutros na televiziji povodom emitovanja serije Porodica koja je izazvala veliko interesovanje za sada već istorijske događaje od pre 20 godina.

Ivković je jutros u jutarnjem programu TV Pink na samom početku gostovanja rekao da ga je ova serija lično mnogo pogodila a najviše ono s pištoljem jer ga Slobodan nikad nije držao uz sebe.

- Ne da nije imao kod sebe, nego mu napamet nije padalo - rekao je Ivković dodavši da su uz Miloševiće jedini do kraja ostali on i Slavica (Đukić Dejanović).

- Istina je da je Mira sklonila pištolj, video sam ga na jednoj natkasni. Sloba je čovek bio zaspao od umora, a Mira ga je uzela sa te natkasne i samo mi pokazala da ćutim i odnela ga. A to da je vitlao pištoljem, to nije tačno i to me baš nervira - rekao je Ivković potvrdivši da je Mira kradom uzela taj pištolj.

- Slavica i ja bili smo do kraja dok Slobodan nije otišao u zatvor - rekao je Ivković dodavši da je Toma Fila došao znatno kasnije jer je bio u Grockoj. - Slobodan mi je rekao da ga zovem jer on sam nije mogao da ga dobije.

Ivković je ispričao da je Filu dobio preko njegove žene Vesne i da ih je probudio u Grockoj.

- Čovek je u pola noći ustao, spakovao se i došao za sat vremena - rekao je Ivković.

foto: Printscreen/RTS1

On je rekao da serija pokazuje da je interesovanje za te događaje i veliko te da je činjenica da je Slobodan, mrzeli li ga ili voleli, bio istorijska ličnost koja je obeležila jednu izuzetno tešku epohu za ovu zemlju i narod.

- Više od pola Srbije sedelo je ispred ekrana i moglo da vidi Slobodana na jedan drugi način - rekao je Ivković dodavši da je Miloševiću jedini cilj bio da spase ljude u vili i oko nje.

Ivković je rekao da je Slobodan bio jedan miran i razuman čovek koji je mnogima praštao a kojima nije trebalo da oprosti a na Zapadu je bio demonizovan i predstavljen kao dželat. Ivković je dodao i da je sigurno da je pravio greške jer svako od nas greši.

foto: Printscreen/RTS1

Ivković je rekao i da nije Slobodan pocepao plan Z4, nego da je "(Biljana) Plavšićka organizovala ljude da ga odbiju". On je kazao i da ga je Slobodan potpisao i da je hteo da se taj plan sprovede.

Kurir.rs/SĐP