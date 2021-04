SRBIJA SE NIJE POZDRAVILA SA SLOBOM: Da li je serija Porodica promenila vaš stav o Miloševiću?

Večeras je emitovana poslednja epizoda serije "Porodica".

Kontroverzna tema, koja budi sećanja na groznu prošlost i podstiče preispitivanje uloga političkih činilaca tog vremena, izazvala je podeljena osećanja i uzburkala strasti u Srbiji. Iz svega toga proističe i pitanje - da li je "Porodica" promenila vaš stav o Slobodanu Miloševiću?

Jedni misle da je Milošević u seriji aboliran, a drugi da je prikazan tačno kako treba, kao čovek u raskoraku s realnošću, dok treći gledaju na njega kao na tragičnu ličnost tragičnog vremena jedne zemlje.

Autorima serije se ipak ne može zameriti da u relativno skučeni manevarski prostor nisu pokušali da ubace što više mračne strane Slobodana Miloševića, čak i nauštrb radnje u vili "Mir". Iščitano je čuveno pismo prekora Ivana Stambolića, koje je uputio Miloševiću posle krvavog gušenja devetomartovskih demonstracija 1991. godine. Milošević mu je, kao što znamo, otpisao naručivanjem ubistva koje su sproveli Milorad Ulemek Legija i njegovi sateliti.

Ubačene su uloge penzionerke (Svetlana Ceca Bojković) i služavke Ane (Jana Bjelica), kao simbola dve velike društvene grupe, penzionerske i izbegličke. Milošević ih je huškao i instrumentalizovao, oteo od porodica i srećnog života, a zatim prepustio na milost i nemilost bedi i hiperinflaciji, odnosno oružju i ratnim zločinima u "Oluji".

Utisku o romansiranoj slici Miloševića možda je doprinela i maestralno odigrana uloga Borisa Isakovića, koji, kako reče neko na Tviteru, "jede ekran". Isaković igra dominantno i autoritativno, kakav je, uostalom, morao i biti kao Slobodan Milošević, čovek koji je dvaput biran za predsednika Srbije i koji je bio predsednik Jugoslavije. Na momente, Isakovićev Milošević je razuman, čak i duhovit.

Podeljena osećanja nacije dodatno je rasplamsao i sam Čedomir Jovanović, jedan od glavnih aktera događaja u vili "Mir" iz noći između 31. marta i 1. aprila 2001. On je na RTS-u izjavio da je "Milošević te noći zadužio Srbiju".

"Ako me pitate čime je Milošević zadužio Srbiju, onda je to način na koji je iskoračio iz tog političkog života i otišao u Centralni zatvor. Od njega je zavisilo da li će se sve pretvoriti u pećku 'Pandu', kafić u kojem su ubijeni mladići. Milošević nije dozvolio da dođe do krvoprolića. Pristao je da krene - rekao je Čedomir Jovanović gostujući u emisiji "Četvrtkom u 9".

Ipak, Čedomir Jovanović o Miloševiću i dalje ima jasan negativan stav:

"Miloševiću ću biti zahvalan za to što je uradio tada, ali mu nikad neću oprostiti za sve ono što je uradio mom narodu, 1996-1997, one glupe ratove, Stambolića... To mu nikada neću oprostiti".

Radikalnija od Čedomira Jovanovića je Danica Drašković, koja kaže da je u toku "sramna rehabilitacija Slobodana Miloševića i njegove žene u seriji".

"Traži se i podizanje spomenika njemu kao simbolu borbe protiv celog sveta. Taj budući spomenik, kao i sadašnja TV serija 'Porodica', jasno su ogledalo naroda zaljubljenog u zločine i zločince", kaže, između ostalog, i dodaje da posle svega, "Srbija gleda kako su ga na kraju puta zločina, zamislite, hapsili!"

"Narod ih sažaljeva, u štampi i na svim televizijama defiluju udbaši i ubice svakodnevno, veličaju Miloševića kao nacionalnog junaka, pričaju laži i bajke o njemu i Legiji, koji je zaboga tada plakao, o Slobinoj brizi da niko ne strada te noći hapšenja, da se ne prolije ni kap krvi, on, koji je reke krvi proizveo, leševe i pustoš ostavio svuda kuda je vojsku, policiju i eskadrone smrti slao i huškao narod da ratuje i ubija za veliku Srbiju", kaže Danica Drašković.

Ništa blaži nije ni Žarko Korać, zamenik premijera u Vladi Srbije između 2001. i 2003.

"U seriji je Milošević prikazan kao jagnje Božije. Ima histeričnu ženu i ćerku, pokvarene saradnike, od kojih je većina pobegla od njega, i punu kuću pijanih i naoružanih ljudi, koje slabo poznaje. Umesto da ga prikaže kao krajnje proračunatog i bezobzirnog čoveka, koji misli da će se ogroman broj ljudi skupiti ispred njegove vile i sprečiti hapšenje, pa i po cenu krvoprolića. Kao što je doveo zemlju na ivicu sukoba ne priznajući da je izgubio predsedničke izbore, radi isto i tada, pet meseci kasnije. Misli da je iznad zakona", kaže Žarko Korać.

Milutin Mrkonjić, dugogodišnji visoki funkcioner SPS i prijatelj Miloševića, s druge strane, hvali seriju na sva usta.

"Prezadovoljan sam! Koliko sam video gledanost serije je bila između 30 i 35 odsto. Pa, to je sjajno! I mrtvi Sloba diže rejting SPS-u. Svi likovi su dobri! Boris Isaković je maestralno odglumio Slobu, s tim što mislim da je mnogo bio mrk. Sloba nije bio takav ni u najtežim trenucima. I Mirjana Karanović je odlično odglumila Miru. Jedino što je po meni ona nije bila toliko plašljiva nego energičnija. Takođe, i lik Baneta Ivkovića je super", kaže Mrkonjić.

A šta o prikazu Miloševića u seriji misli mlađa generacija političara?

"Iako sam bilo mali kada je Milošević bio suviše veliki, ipak pamtim neke stvari: rat, sankcije, izolaciju, stradanja, nasilno prekinute demonstracije, strah odraslih, siromaštvo, bedu...", - kaže Pavle Grbović (27), predsednik Pokreta slobodnih građana, i dodaje:

"Tu impresiju neće promeniti serije koje romantizuju odnos dvoje najodgovornijih za takva sećanja, tačnije za izgubljenu deceniju života generacije mojih roditelja i gubitaka i posrnuća od kojih se Srbija još uvek nije oporavila".

Milošević možda jeste na ulazu u onaj helikopter ka Hagu rekao: "Aj, zdravo, braćo, Srbi", ali Srbija se dugo, ma šta da istorija sutra pokaže, neće s njim pozdraviti.

