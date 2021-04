SLOBA JE ZADUŽIO SRBIJU! SPREČIO JE KRVOPROLIĆE U VILI MIR: Čeda do detalja o pregovorima sa Miloševićem pred hapšenje

Lider LDP Čedomir Jovanović prisetio se događaja od pre 20 godina kada je Slobodan Milošević uhapšen, a to se desilo na današnji dan 2001.

Upravo je tada mladi Jovanović išao da pregovara sa Miloševićem oko predaje.

"Kad sam rekao da idem to da rešim, Đinđić mi odgovorio: 'To je zverinjak". Našao sam broj Baneta Ivkovića, pozvao ga i oko ponoći mu otišao u kuću, gde su mu bili žena i četvoro dece. Kada sam mu objasnio kako će sve da se završi, spakovao se, otišao kod Miloševića i posle sat i po vremena me pozvao da dođem", rekao je Čeda Jovanović.

Iako se nikad nije slagao s politikom SPS, kaže da Branislava Ivkovića i Slavicu Đukić Dejanović izuzetno ceni.

"Njega ću uvek poštovati zbog onoga šta je tada uradio. Ivković i Slavica su ljudi kojima Srbija večno duguje. Daleko od toga da je Ivković tražio šansu za sebe. Kad je tamo počelo da fijuče, svako je mogao da strada", dodao je Jovanović.

foto: Screenshot RTS

Veruje da je Sloba svojom odlukom sprečio krvoproliće.

"Ako me pitate čime je Milošević zadužio Srbiju, onda je to način na koji je iskoračio iz tog političkog života i otišao u Centralni zatvor. Od njega je zavisilo da li će se sve pretvoriti u Pećku 'Pandu', kafić u kojem su ubijeni mladići. Milošević nije dozvolio da dođe do krvoprolića. Pristao je da krene", kaže Jovanović.

On kaže da je od serije "Porodica" odgledao 20 minuta, jer mu je bilo teško.

"Milošević nije bio tamo neki liudak, a Mira je, bez obzira na cvet u kosi, bila ledi Magbet, a ne babetina koja cvili po kući. Koštunica nije lik iz 'Nikad izvini', nego ozbiljan čovek", nastavio je Jovanović.

Vladimir Beba Popović, naglašava Čeda, nije nikakav huškaš, niti neko ko "kontroliše medije", već neko ko "beskrajno voli Zorana Đinđića".

Ulogu Čedomira Jovanovića u seriji "Porodica" tumači Milan Marić.

"Ja njega mnogo volim. Divan čovek, sjajan umetnik, voleo bih da ljudi vide šta je uradio. Ni na kakav način nisam uticao na njega. Jaklo smo bliski", rekao je Čeda.

foto: Screenshot RTS

Vraćajući se pričom u vilu "Mir" pre dve decenije, Jovanović je rekao:

"To filmski ne može da se opiše. Iz rezidencije sam se samo jednom čuo sa Zoranom, kada sam se s Miloševićem dogovorio da krene u Centralni zatvor. Tada sam mu dao dokument koji svedoči da nije bio slabić i kukavica. Zoranu sam rekao da sa Koštunicom mora da potpiše dokument da ga nećemo isporučiti Hagu i da će svakodnevno moći da viđa porodicu. Koštunica to nije hteo. Koštunica je, kao i Milošević, znao da ćemo ga izručiti Hagu".

"Znate li koji je bio poslednji Zoranov susret?", pitao je Jovanović i odgovorio:

"Donatorska večera za Hram Svetog Save. Zoran je bio besan zbog odnosa Zapada prema Srbiji. Najlošije odnose smo imali sa američkim i britanskim ambasadorima, jer nismo bili Pigmeji".

foto: Screenshot RTS

Na pitanje da li je Milošević rekao "Živeo sam uspravno, tako ću i umreti", Čeda je odgovorio potvrdno.

"Karli Del Ponte smo vratili avion kad je krenula na Zoranovu sahranu".

Lider LDP se osvrnuo i na današnji trenutak pitajući "ko je danas Milošević Srbije"? Naglasio je da "moramo da se borimo za Kosovo".

"Zoran je hteo sve to sredi. On je otišao u Nemačku sa onim gipsom na nozi... Mi na Kosovu imamo šansu da branimo našu mogućnost da živimo sa Albancima i da našoj deci pošaljemo poruku da smo generacija koja je stavila tačku na taj niz katastrofa. Imamo šansu da napravimo generaciju ovog naroda koja je rođena i da živi u miru. Danas bi se Zoran ponašao adekvantno trenutku, ne kao 2003. godine", kaže Jovanović.

Upitan šta bi sad uradio drugačije, Jovanović je rekao:

"Otišao bih kod Bagzija u CZ, kad je bio uhapšen kod Limesa, i sve bi bilo drugačije".

I na kraju je zaključio:

"Zoran je ubijen, a Milošević nije, njemu se sudilo".

(Kurir.rs/RTS)