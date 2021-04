DR TIODOROVIĆ IMAO POSEBAN ZAHTEV NA KRIZNOM ŠTABU: Tiče se otvaranja ugostiteljskih objekata, a od zaposlenih traži jednu stvar

Sednica Kriznog štaba koja je počela jutros u 8 sati, završena je nepun sat kasnije, nešto pre 9 časova, a epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović imao je poseban zahtev na današnjem sastanku.

Kako Kurir nezvanično saznaje dr Tiodorović je tražio da se pre otvaranja ugostiteljskih objekata vakcinišu zaposleni u restoranima i rekao je da Grad Beograd odlično sprovodi vakcinaciju.

- Odlično se odvija vakcinacija i očelujemo da se to nastavi. Odziv je izuzetno dobar i to je rešenje cele situacije uz poštovanje mera i što veći obuhvat. Najbolji po vakcinaciji u Evropi u ovom trenutku i po vrstama vakcina i po odzivu građana. Da održimo ovaj dobar trend i da u kratkom vremenu od mesec i po do dva postignemo kolektivni imunitet. Prema tome želeo bih da kažem da ima malo optimizma, ono što može da deluje depresivno je broj umrlih. Nadamo se da će se i to smiriti i da ćemo imati povoljniju situaciju - rekao je dr Tiodorović posle sednice.

Kada je reč o trenutnoj epidemiološkoj situaciji ističe da je i dalje vanredna.

- Situacija je još uvek u statusu vanredne, da se uočava blaga tendencija smanjenja broja novopotvrđenjih slučajeva i uočava se odnos između prijema i odtpusta u kovid bolnica koji se kreće u korist otpusta, a i smanjuje se broj prvih pregleda - rekao je dr Tiodrović.

foto: Tanjug Printscreen

Dodaje i da su bolnice i dalje pune.

- Međutim bolnice su i dalje veoma pune i još uvek pod opterećenjem. Ovom dinamikom kako se kreću stvari, ako bi se nastavilo i narednih dana, može se razmišljati o određenim postupcima da neke od mera u odnosu na organizaciju određenih usluga bude dopušteno - kazao je on.

Ističe i da se to "pre svega se misli na to da tržni centri mogu da počnu da rade pod pretpostavkom da se ova tendencija nastavi do ponedeljka i dalje ostaju zatvoreni oni delovi ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru."

O beneficijama za vakcinisane

- Mi nismo pusto ostrvo, pratimo šta se dešava. Izrael ima izuzetno dobre podatke, pa i Velika Britanija, sigurno ćemo biti na putu da dobiju benefite oni koji su primili dve doze. Možemo da razmišljamo i treba da razmišljamo da imaju benefite. Da li ćemo obezbediti publiku na stadionu za vakcinisane, ili oni koji nisu, a ima opravdanje što nije vakcinisan da uz PCR test može da uđe.

- Što se tiče obavezne vakcinacije zdravstvenih radnika apsolutna preporuka je da treba da bude njihova vakcinacija obavezna, za sve koji nemaju neki zdravstveni problem.

O zaražavanju dece

- Ako bi to sagledavali u celini može se reći da imamo teških slučajeva i kod dece, ali gledano procentualno to je daleko ispod onog što bi se moglo očekivati da su deca ugrožen deo populacije, to nije slučaj - istakao je on.

Proslava posle derbija

- Odgovor je jasan, mislim da sam ga već dao. Svaki član Kriznog štaba mora da se ponaša shodno onome što donosimo svi zajedno. Svako od nas mora dobro da se zamisli kada se nađe u takvoj situaciji. To je individualna odgovornost, svako treba da bude primer kako treba da se ponašamo - rekao je dr Tiodorović.

Premijerka Ana Brnabić je takođe pohvalila Beograd, Novi Sad i Vojvodinu jer se ističu u sprovođenju vakcinacije.

Danas je, kako Kurir nezvanično saznaje doneta odluka da od ponedeljka 12. aprila budu otvoreni tržni centri, ali u tržnim centrima neće raditi ugostiteljski objekti. Radno vreme tržnih centara produžava se do 22 sata.

Povratak u škole

Pored toga, deca se vraćaju u klupe od 19. aprila. Medicinski deo Kriznog štaba je odbio razgovor o otvaranju ugostiteljskih objekata u zatvorenom.

